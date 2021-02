Up Next

Los alimentos cítricos son excelentes para la salud del sistema digestivo porque son abundantes en vitamina C y ricos en antioxidantes. Activando las enzimas hepáticas capaces de disolver eficazmente las toxinas, impulsando así el correcto funcionamiento del intestino, lo que a su vez facilita la eliminación de elementos dañinos.

En el mundo ‘acelerado’ en el que vivimos a menudo comemos alimentos que no hacen nada o poco por nuestra salud y bienestar.

