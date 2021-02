La presión arterial alta, o hipertensión, es un problema común que pone a los pacientes en mayor riesgo de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. La buena noticia es que hay ciertas cosas que se pueden hacer para ayudar a reducir la presión arterial alta y mantener la salud del corazón, desde seguir los enfoques dietéticos correctos hasta evitar fumar.

Pero no es solo. Los suplementos también pueden ayudar, dice a Eat This, Not That!:

Aceite de pescado: los ácidos grasos que se encuentran en peces como el salmón ofrecen una serie de beneficios para la salud, uno de los cuales es ayudar a controlar la presión arterial alta. En un metanálisis que evaluó 20 ensayos clínicos, los ácidos grasos EPA y DHA redujeron significativamente la presión arterial de los participantes.

Magnesio: los suplementos de magnesio, además de promover un sueño saludable que ayuda a mantener los huesos fuertes, también pueden combatir la hipertensión. En un estudio, la administración de suplementos de magnesio con una dosis de 300 miligramos por día redujo la presión arterial.

Potasio: el potasio es un nutriente que actúa contra el sodio, que afecta negativamente la presión arterial.

Recomendaciones dietéticas para personas con presión arterial alta.