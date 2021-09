APP ESPÍA de iPhone estas son las 3 MEJORES del 2021!!

App espía de iPhone – El espionaje móvil actualmente disponible en el mercado ofrece características con un conjunto particular de objetivos en mente. Entre ellas se incluye ayudar a los padres a garantizar la seguridad de sus hijos y ayudar a los empresarios a realizar un seguimiento de sus trabajadores.

Las 3 mejores App espía de iPhone

La mayoría de estas aplicaciones funcionan tanto en la plataforma Android como en la iOS. Sin embargo, el propósito de este artículo es identificar y revisar las tres principales aplicaciones de espionaje para la plataforma iOS. Revisaremos las características que ofrecen estas aplicaciones y su asequibilidad. Estas métricas determinarán cuál de estas tres aplicaciones es la mejor. Por lo tanto, sin más demora, vamos a ir al grano con las mejores App espía de iPhone.

Flexispy:

Flexispy es una aplicación de espionaje que ofrece muchas características para espiar a los dispositivos iOS. Es compatible con todas las versiones de iOS hasta la 9.1. La versión premium de la aplicación ofrece un amplio acceso al dispositivo.

A continuación, se muestra una lista de las funciones que ofrece Flexispy:

Monitoreo de llamadas: Puedes usar Flexispy para grabar una llamada telefónica y escucharla libremente. Esta función no se limita a las llamadas de la red. Se puede acceder a las llamadas realizadas a través de aplicaciones como FaceTime, Viber, WhatsApp, Facebook y Line. También puede obtener todos los registros de llamadas de los anteriores.

Acceso a mensajes de texto: Flexispy puede supervisar todos los mensajes enviados y recibidos, incluidos los enviados a través de aplicaciones de mensajería destacadas como Facebook, Viber, Skype, Instagram, Tinder, WeChat, iMessage y Line. Flexispy ofrece también otras características únicas. Entre ellas se incluye la función de falsificación de mensajes de texto para enviar remotamente mensajes de texto que no estarán visibles en la bandeja de salida, y la capacidad de eliminar mensajes antes de que se muestren en la bandeja de entrada.

Seguimiento de la ubicación: Flexispy le permite acceder a la ubicación del dispositivo en tiempo real. Al igual que las otras dos aplicaciones de esta lista, Flexispy también puede realizar un seguimiento del historial de ubicaciones. También puede utilizar la función de geovallas.

Multimedia: Acceda a todos los elementos multimedia del dispositivo. Todas las imágenes, videos, archivos de audio, aplicaciones instaladas y datos similares son recopilados por Flexispy y están disponibles de forma remota.

Mando a distancia: También puede usar Flexispy para controlar remotamente un dispositivo monitoreado. Esta función puede utilizarse para desinstalar aplicaciones y reiniciar el dispositivo.

Flexispy ofrece una funcionalidad similar a la de otras aplicaciones de esta lista, aunque para instalar Flexispy es necesario hacerle Jailbreak al dispositivo. Sin embargo, las funciones que hemos enumerado solo están disponibles en la versión Extreme de la aplicación. La suscripción a esta versión cuesta la friolera de 349 dólares estadounidenses por el paquete de un año de duración.

Flexispy pierde puntuación en la escala de asequibilidad en comparación con las otras dos aplicaciones de nuestra lista. Además, Flexispy no ofrece por el momento una versión sin Jailbreak, por lo que no podrá utilizarla en absoluto si no desea poner en peligro el dispositivo. Esta es una de las principales razones por las que Flexispy ocupa el tercer lugar en nuestra lista.

mSpy

A diferencia de Flexispy, no es necesario hacerle Jailbreak al iPhone para que mSpy funcione, ya que la aplicación utiliza la iCloud de una persona para recopilar datos.

El proceso de instalación también es bastante sencillo. Sin embargo, tenga en cuenta que necesita las credenciales de iCloud del usuario para que la instalación se realice con éxito. Ni siquiera es necesario un acceso físico al dispositivo para la instalación.

Echemos un vistazo a algunas de las características que ofrece mSpy una de las mejores App espía de iPhone.

Grabación de llamadas: En el panel de control de mSpy, se puede ver una lista de todas las llamadas recibidas, realizadas y perdidas. Además, también puede ver la lista completa de contactos en el teléfono.

Acceso a mensajes de texto: Todos los mensajes enviados y recibidos pueden ser vistos remotamente. Esta función también está disponible para aplicaciones populares como WhatsApp. Puede leer los mensajes aunque el usuario del dispositivo los haya borrado.

Actividad en Internet: mSpy creará una lista de todos los sitios web visitados a través del dispositivo.

Eventos: El iPhone permite a los usuarios marcar los eventos a los que desean asistir. La aplicación aprovechará esta información para que usted sepa de antemano si el usuario está planeando ir a algún lugar.

Notas: Todas las notas creadas por el usuario son accesibles a través de mSpy.

Aplicaciones: mSpy creará una lista de todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo.

Wi-Fi: Todas las redes Wi-Fi a las que acceda el teléfono se almacenarán en el registro Wi-Fi. Puede utilizar esta función para identificar dónde ha estado el usuario y durante cuánto tiempo.

mSpy es una aplicación de espionaje avanzada que ofrece una serie de funciones que pueden ayudarle a crear una imagen completa de la actividad del usuario. Además, puede instalar la aplicación en un dispositivo iOS sin necesidad de hacer Jailbreak. La versión Premium de la plataforma cuesta 16,66 dólares al mes si se suscribe a la suscripción anual por 199,99 dólares estadounidenses. Esto es mucho más asequible que Flexispy, pero relativamente caro en comparación con la aplicación de espionaje más importante de nuestra lista.

XNSPY:

XNSPY es la aplicación de espionaje más sofisticada de nuestra lista. esta App espía de iPhone, ofrece una amplia gama de funciones avanzadas que puede utilizar para espiar en un iPhone. No es necesario que haga Jailbreak al dispositivo para instalar XNSPY. La aplicación también utiliza la ruta de iCloud para recoger datos del dispositivo, por lo que no es necesario acceder físicamente al dispositivo para su instalación. Mientras tenga las credenciales de iCloud pertinentes, todo ocurre de forma remota y en segundo plano.

A continuación, se muestra una lista de las funciones que ofrece XNSPY:

Seguimiento de llamadas: Puede acceder a la lista completa de todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas. El registro de llamadas se almacena junto con la fecha, la hora y los detalles de duración de cada llamada telefónica. Es más, puede agregar un contacto a una lista de vigilancia, y XNSPY le notificará inmediatamente si hay alguna comunicación.

Lista de contactos: Obtenga acceso a todos los contactos guardados en el dispositivo.

Monitoreo de redes sociales y mensajería: Puede leer todos los mensajes enviados y recibidos. Además, también se puede acceder a todos los mensajes intercambiados a través de aplicaciones como iMessage o WhatsApp mediante XNSPY. Existe una opción añadida de una lista de vigilancia de términos. Puede agregar cualquier palabra o frase a esta lista y la aplicación notificará inmediatamente si se mencionan en algún mensaje.

Seguimiento de la ubicación: XNSPY crea un registro de todas las ubicaciones visitadas por el usuario.

Monitoreo de actividad en línea: Todos los sitios web visitados a través del dispositivo, así como los marcadores, son visibles a través de XNSPY. También puede acceder a un informe sobre los diez sitios web más visitados.

Acceso multimedia: Se puede acceder a todas las imágenes almacenadas en el dispositivo a través de XNSPY. Además, todas las entradas del calendario realizadas por el usuario se pueden obtener a distancia.

XNSPY ofrece una serie de funciones sofisticadas sin Jailbreak. El proceso de instalación se realiza sin problemas, la supervisión es discreta y el usuario no tiene ni idea de que XNSPY está trabajando en segundo plano. Se puede acceder a todos los datos de forma remota a través del panel de control de XNSPY. Es fácil de usar y está diseñado de forma intuitiva.

La suscripción básica de la aplicación cuesta 4,99 dólares/mes, mientras que la suscripción Premium cuesta 7,49 dólares/mes cuando se suscribe a los paquetes anuales. El precio hace que XNSPY sea mucho más asequible que cualquier otra aplicación de monitoreo de iOS. XNSPY es la aplicación de espionaje mejor calificada, ya que ofrece características avanzadas, operaciones discretas y precios competitivos.