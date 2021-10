3 FRUTOS SECOS Y DIETA obligados en tus ALIMENTOS!!

Up Next

Lo creas o no, la piñón se ha convertido en uno de los alimentos más famosos de este año para los que quieren perder peso porque promueve la secreción de colecistoquinina-una hormona que retrasa el vaciado gástrico y disminuye el apetito considerablemente.

Esto es lo que nunca esperó oír (o leer en este caso): «por ser ricas en calorías, normalmente asumimos que no podemos incluirlas en una dieta de adelgazamiento. Sin embargo, de hecho, las almendras pueden y deben insertarse en una dieta de adelgazamiento», revela la autora del blog «manías de una Dietista».

Ya hemos visto que, siendo un alimento saciante, puede consumirlo sin miedo y beneficiarse realmente de sus beneficios — como ayudar a perder peso. Pero las ventajas no terminan aquí. La marrón es también una gran fuente de vitaminas A, B, C y E, potasio, hierro y fósforo. Además, según la nutricionista Bárbara de Almeida, es pobre en sodio y puede ser consumida por personas con hipertensión o que tienen mucha tendencia a la retención o líquidos.

La razón es simple: la elevada cantidad de calorías presentes en estos alimentos. En el caso de la castaña — uno de los frutos secos de menor cantidad —, 100 gramos equivalen a 220 calorías, 45,5 gramos de hidratos de carbono y 1,3 de grasa. Por eso no debe consumir más de seis castañas al día. Esto debe tenerlo siempre presente en la relación de los frutos secos y dieta.

