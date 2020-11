Según un estudio del Instituto Salk, citado por Eat This, Not That! una forma de reducir la ingesta de calorías puede ser simplemente dormir más.

Por lo tanto, conozca tres formas de perder peso durante el sueño:

1) antes de acostarse, coma unas rodajas de jamón del pavo. El triptófano, un aminoácido que se encuentra en la mayoría de las carnes, ha demostrado poderosos efectos exportadores del sueño.

2) Beba té antes de acostarse. Algunos de los mejores momentos para dormir son la manzanilla y la menta, por ejemplo, que tienen algunas propiedades sedantes.

3) Tome un baño caliente. Es ideal para garantizar una buena noche de sueño porque puede ayudar a aliviar la tensión y relajar los músculos doloridos. Además, puede aumentar el nivel de oxitocina, la hormona del ‘amor’, que puede ser muy calmante.