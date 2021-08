¡Adiós! Estos signos no dan segundas oportunidades en el amor

Además, este producto no es testeado en animales y cumple con todas las reglamentaciones internacionales de la industria cosmética y las exigencias normativas de la Unión Europea, tanto para materias primas como para producto final.

Así, Yanbal continúa respondiendo a las necesidades de los consumidores, esta vez con el lanzamiento del delineador líquido tipo plumón TATTOO con una duración de 24 horas a prueba de agua y sudor. Por su punta plumón flexible, brinda máxima precisión para una aplicación mega fácil, que no jala la piel, seca rápido y permite hacer hasta los looks más atrevidos con un acabado negro intenso. Fue creado para aquellas personas que deben cumplir varias tareas en el día y quieren verse radiantes siempre y cada ocasión.

