No podemos olvidar que, queremos ser felices, no solo tenemos que comprometernos con la felicidad, sino también hacer todo lo posible para mirar esta felicidad con el fin de reconocerla en tiempo real y disfrutarla. Para que de una vez por todas dejemos de creer que la felicidad está en el pasado o en el futuro, cada vez que hacemos este movimiento, anulamos nuestra verdadera felicidad.

Ser genuino y verdadero al enfocarse en ti mismo y no en lo que las expectativas de otras personas son sobre ti.

Para ello, es fundamental perdonar tu pasado y aceptar que no tienes un control exacto sobre tu futuro. Entonces, al enfocarse en el ahora, es más fácil comprometerse con su felicidad y lo que se necesita para su bienestar.

Porque la mayoría de las veces, vivimos sin comprometernos con el ahora, nos quedamos pegados al pasado, o a las expectativas del futuro y, pero no seamos infelices, nunca nos sentimos plenamente felices y satisfechos, como si estuviéramos viviendo con la sensación permanente de “Escama medio vacía”.

