Una dieta que no incluye alimentos industrializados, debido al alto contenido de azúcar, sal y grasas de baja calidad es una opción a tener en cuenta (la dieta del Paleolítico puede ser la solución). Incluir granos integrales , como la harina y el arroz integral, es igualmente importante porque son ricos en carbohidratos. Los alimentos integrales tienen una mayor variedad de nutrientes. Entre ellos se encuentran las fibras indispensables (cuantas más fibras tienenun alimento, más fácilmente sacia el hambre).

Para muchos es un bicho de siete cabezas, pero no necesita ser un “monstruo” del gimnasio para hacer ejercicio. La pereza también es un enemigo fuerte, pero si realmente quieres llevar una vida más saludable y, en consecuencia, perder la barriga, debes practicar ejercicio. Uno de los ejercicios más simples resulta ser uno de los más efectivos: Correr (olvídate de Obikwelu y Usain Bolt). Comenzamos con un simple paseo por la calle el primer día y vamos aumentando el ritmo de día a día (lea el artículo que hicimos sobre correr). Si quieres ir más allá, puedes optar por ejercicios más localizados, como los abdominales (Cinco ejercicios para tener abdominales perfectos).

