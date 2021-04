La comida se ha utilizado durante mucho tiempo para aumentar el deseo sexual. Y no necesita ir a ningún alimento exótico de tierras lejanas: las soluciones están en su cocina y son bastante saludables.

Espinaca: rica en magnesio, un mineral que disminuye la inflamación de los vasos sanguíneos al aumentar el flujo sanguíneo. El aumento del flujo sanguíneo conduce a la sangre a las extremidades, lo que puede aumentar la excitación y hacer que el sexo sea más placentero.

Ostras: las ostras son ricas en zinc, un mineral que aumenta la testosterona.

Gengibre: es otro alimento que puede mejorar su vida sexual al ayudar al flujo sanguíneo y mejorar la salud de las artes.

Cuatro alimentos populares que están “matando” su hígado

Mientras que muchos se preocupan por el efecto de los alimentos que comen en su estado físico o niveles de energía, hay una parte (sorprendente) del cuerpo humano que se ve profundamente afectada por lo que comen y beben: el hígado, como se explica en un artículo publicado en el Comer esto, No eso!

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 4.5 millones de estadounidenses han sido diagnosticados con enfermedad hepática, y hasta el 20% sufren de enfermedad hepática grasa no alcohólica (NAFLD), un tipo de daño hepático que proviene de fuentes distintas al consumo de alcohol.

Si desea proteger su hígado y evitar una vida de problemas de salud, siga leyendo para averiguar qué alimentos pueden causar daños graves a su hígado, según los expertos.

Refrigerante

El alcohol no es la única bebida que puede causar estragos en la salud del hígado. Según el doctor Ian Braithwaite, MBBS, cofundador de Habitual, bebidas endulzadas, es decir, refrescos, pueden ser igualmente perjudiciales para el órgano.

Lea también: el consumo continuo de arándanos tiene un fuerte impacto en el hígado

“En dosis bajas, el intestino delgado hace frente eficazmente a la fructosa, sin embargo, en dosis altas, la investigación reciente ha demostrado que esto conduce a la toxicidad hepática. Los alimentos con dosis más exacerbadas de fructosa son aquellos que contienen azúcares altamente refinados, [como] refrescos”, dice el médico.

Condimentos con azúcares ‘ocultos’

No son solo las fuentes más obvias de azúcar las que pueden causar daño hepático severo.

“A veces, las fuentes más peligrosas de fructosa son aquellas donde el contenido de azúcar es menos obvio, como el ketchup [y] los aderezos para ensaladas”, dice Braithwaite.

Fritas

“Las papas fritas son ricas en grasas saturadas. Las dietas altas en grasas saturadas aumentan la grasa del hígado y la resistencia a la insulina”, explica la doctora Leann Poston, clínica de Invigor Medical.

Aceite vegetal

No todos los aceites se producen de la misma manera y afectan la salud del hígado de la misma manera. “El aceite vegetal, que contiene omega-6, se oxida más rápido con la cocción y contribuye al daño hepático a través de la enfermedad del hígado graso no alcohólico”, dice la enfermera Kelly Cole, MS, CRNP-PC, fundadora de la compañía y marca de nutrición Energy to Thrive Tribe.

Sin embargo, esto no significa que tenga que dejar de cocinar sin aceite para proteger la salud de su hígado. “El aceite de coco no causará este daño al órgano”, agrega Cole.