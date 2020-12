No es muy habitual hacer asociaciones entre nuestra salud mental y enfermedades a largo plazo, como la demencia o el Alzheimer, con los alimentos que consumimos, pero la ciencia ya comienza a identificar a algunos culpables.

Saber qué alimentos y bebidas pueden aumentar su riesgo de desarrollar Alzheimer puede ayudarlo a realizar los cambios necesarios en su dieta, dice Eat This, Not That!:

1) cereales azucarados: uno de los alimentos más grandes conocidos que puede aumentar el tipo de inflamación que influye en la doneza viene en forma de cereales azucarados.

2) galletas: cualquier galleta o caramelo lleno de ingredientes añadidos, con alto contenido de fructosa, aceites hidrogenados o azúcar como primer ingrediente contribuye a un mayor riesgo de Alzheimer.

3) refrescos dietéticos: los refrescos ligeros con todos los edulcorantes artificiales también son disruptores intestinales. La única excepción es la stevia, que es un edulcorante natural, pero aún no se conocen los efectos a largo plazo.