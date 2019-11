José Mourinho regresa a Inglaterra, esta vez para guiar a Tottenham. Special One, que ya tiene 25 títulos en su carrera, llevaba un año sin Club. Ahora intenta relanzar su carrera en Londres.

José Mourinho fue oficializado esta mañana como nuevo entrenador de Tottenham, un día después del despido del técnico Mauricio Pochettino. El argentino había dirigido a Tottenham desde 2014 y logró llegar a la final de Champions la temporada pasada.

Daniel Levy, el presidente de los londinenses, justifica el despido de Pochettino con los resultados decepcionantes desde finales de la 2.El regreso de la temporada pasada. Este año, Tottenham está en 14.Segundo lugar en el campeonato con 14 puntos, 20 detrás del primer puesto, el Liverpool.

Cómo cambian las cosas en el fútbol… Cuando Tottenham calificó para la primera final europea de su historia, Pochettino era el héroe y El salvador de la patria. Seis meses más tarde, fue despedido del club (con una marca de 159 victorias en 293 partidos) y declaró que no le importaba regresar a España.

El elegido para orientar a los Hotspurs fue José Mourinho, que ahora llega con dos objetivos: el de relanzar su carrera y restablecer el equipo. Mourinho estaba sin Club desde diciembre del año pasado, cuando fue despedido del Manchester United. Fue en Old Trafford donde comenzó el período descendente en la carrera del técnico portugués. A pesar de haber ganado tres títulos en la primera temporada como entrenador de los Red devils, el año y medio restante se caracterizó por resultados menos positivos.

Según se informa en Inglaterra, José Mourinho recibirá aproximadamente 15 millones de libras esterlinas al año, lo que se aproxima a los 17,5 millones de euros.

Jose Mourinho will reportedly earn almost double what Mauricio Pochettino did at Spurs 💰 pic.twitter.com/d85eySBrqm

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2019