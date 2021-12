25 Consejos para Ahorrar Dinero en Navidad

By

Ahorrar dinero en Navidad: Si desea seguir balanceándose alrededor del árbol de Navidad sin acumular la deuda de Navidad, sea más reflexivo en sus gastos y ahorros esta temporada. ¿Cómo? Buena pregunta. Tenemos 25 respuestas para ti aquí mismo. Sigue leyendo para obtener consejos navideños para ahorrar dinero.

Desarrolle una filosofía de entrega de regalos

Ahorrar dinero en Navidad: Normalmente, nuestra primera sugerencia en cada instancia de la vida es presupuestar. Y lo conseguiremos. Pero antes de presupuestar, nuestro primer consejo de Navidad es este: Tienes que crear tu filosofía de regalo de Navidad.

¿Qué significa dar para ti? ¿Se trata de encontrar los regalos perfectos? ¿Esperas impresionar a otros con cuánto gastas en ellos? ¿O te sientes obligado a comprar para la gente? Estas motivaciones (y otras similares) realmente pueden dar forma a cómo ves la temporada.

Sé honesto contigo mismo y piensa en por qué estás comprando regalos antes de pensar en cómo vas a pagar por todos ellos.

Presupuesto

Ahorrar dinero en Navidad: Ahora, la forma en que te conviertes en el héroe de las fiestas es presupuestando. Así es, si quieres permanecer en la lista de cosas bonitas de Papá Noel, establece un límite de cuánto vas a gastar y apégate a él. Utilice nuestro Planificador de Regalos de Navidad como guía!

Haz un seguimiento de tus gastos

Ahorrar dinero en Navidad: Por lo tanto, muchas personas gastan como locos durante todo diciembre y nunca comprueban su presupuesto. Piensan que me preocuparé en enero. Futuro tienes un consejo aquí: No lo hagas. Hazlo. Que. Haga un seguimiento de sus gastos a medida que avanza, para que no termine gastando en exceso y arruinando el presupuesto de este mes y el siguiente.

Y sabes lo que lo hace más fácil, ¿verdad? Las características premium de EveryDollar. Conectará su presupuesto a su cuenta bancaria para que las transacciones se transmitan directamente. Solo tienes que arrastrarlos y soltarlos en la línea presupuestaria correcta. Es simple y te da más tiempo para hacer las cosas que realmente te importan, como preparar un lote de pudín de higos.

Sabes qué? Puedes probar la versión premium de EveryDollar en una prueba gratuita de Ramsey+, que suena como el regalo perfecto para darle a esa persona especial de tu lista: ¡tú!

Controlar otros gastos

Ahorrar dinero en Navidad: Sabemos que la Navidad es cara. Los estadounidenses planean gastar 9 997.79 en gastos de vacaciones este año.1 ¿Cómo se te ocurre esa gran cantidad de cambio?

En primer lugar, no tienes que gastar tanto. Queremos que conozcas y seas dueño de esa verdad. No gastes fuera de tu zona de confort esta temporada ni en ninguna otra.

¿Pero qué hay del dinero que necesitas para Navidad? Si has estado comprando todo el año o guardando dinero en efectivo en tu fondo de Navidad, es posible que estés listo. Pero si no, tendrás que encontrar ese dinero en otro lugar. El primer paso aquí es mover el dinero de su presupuesto, gastando menos en algunas categorías en diciembre para compensar las celebraciones navideñas adicionales.

Consejos de Navidad para Ahorrar Dinero en Regalos

Elige el tiempo sobre el dinero

Ahorrar dinero en Navidad: Hay un viejo dicho que dice: «Lo que cuenta es la intención. «Para algunas personas, la idea de pasar tiempo juntos realmente es mejor que la alegría de un regalo físico. Puedes ahorrar dinero este año si eres intencional al estar juntos, de cualquier manera que puedas, ya sea en persona o virtualmente. Este año, valora las experiencias por encima de los accesorios y las conversaciones por encima del desorden.

Compre temprano

Ahorrar dinero en Navidad: No espere al Viernes Negro para comenzar las compras de Navidad, busque ventas durante todo el año. Coge ese Sasquatch de peluche en el despacho en julio para tu sobrino amante de los pies grandes. Cuando estés atento a tu lista durante todo el año, distribuirás tanto el gasto como el estrés (y tal vez incluso te deshagas del estrés por completo).

Si perdiste la oportunidad de subirte al tren de compras temprano este año, ¡recuérdalo en enero cuando estés presupuestando para la próxima temporada de Navidad!

Da menos regalos

Ahorrar dinero en Navidad: Como estás en el espíritu de recortar el árbol, recorta esa lista de Navidad mientras lo haces. Por supuesto, tienes que lidiar con un poco de obligación inducida por las vacaciones. No puedes pasar regalos en Navidad familiar y decir: «Lo siento, primo Scott . . . Eres la única persona para la que no pude encontrar nada.”

Pero no todo el mundo necesita un regalo. Este año, envíe sus nuevas de consuelo y alegría a algunas personas en su lista a través de una tarjeta pensativa solamente.

Y si quieres ahorrar aún más dinero, ten una charla amable con los miembros de tu familia. ¿Están dando por dar? ¿Todos quieren recortar? Una conversación clara sobre omitir regalos este año para una comida compartida (si puede) y, en su lugar, almacenar rellenos podría ser lo que tanto su familia como sus finanzas necesitan.

Resiste el marketing minorista

Ahorrar dinero en Navidad: Amigo. Los estadounidenses gastaron 7 730.2 mil millones en gastos de vacaciones el año pasado. Eso es mucho.

No te dejes envolver en todas las ventas y gastos. Puede pensar que estos minoristas están publicando ofertas desde la bondad de sus corazones para ayudarlo, pero su verdadero objetivo es participar en una parte de esa magia de vacaciones de 7 730 mil millones. «Apégate a tu presupuesto y compra sabiamente.

Usa tarjetas de regalo antiguas

Ahorrar dinero en Navidad: Piensa en todo el dinero que te queda en las tarjetas de regalo antiguas, así como en las tarjetas que nunca usarás porque están en lugares que nunca compraste, comiste o visitaste. Considera las tarjetas parciales como descuentos y úsalas para comprar regalos. Regalar (que no es una palabra sucia, como explicaremos más adelante) las otras cartas a personas que las apreciarán. ¡No dejes que esos pequeños trozos de plástico se desperdicien esta Navidad!

Orden en línea temprana

Ahorrar dinero en Navidad: Ordenar en línea significa comprar desde la comodidad de tu propio sofá mientras asas castañas en una chimenea. Ese es el tipo de multitarea de la que nos dedicamos. Verifique el precio de ese cachorro de felpa que camina y ladra en varias tiendas sin ponerse pantalones reales.

Pero asegúrese de hacer esto lo suficientemente temprano para obtener las opciones de envío en línea más baratas, y recuerde que el envío está tardando mucho más este año. Lo último que necesita es un presupuesto arruinado por todos esos costos adicionales de pedidos urgentes. (Prancer no da a luz en un día sin una tarifa considerable, después de todo.)

Combina tus pedidos

Ahorrar dinero en Navidad: Hablando de envío, muchas tiendas lo ofrecen de forma gratuita si gasta una cantidad mínima. ¡Así que haz eso! Si ves la sudadera perfecta con temática de superhéroes que sabes que a tu padre le encantaría, pero estás por debajo de la cantidad mínima para el envío gratuito, sigue comprando dentro de esa tienda. ¿Hay algo para tu hermano o primo en ese mismo sitio web? No compre solo para comprar, sino sea reflexivo y combine los pedidos para reducir los costos de envío.

Además, aquí hay un consejo de Navidad rápido: Echa un vistazo a esa opción de envío a tienda. Muchos minoristas ofrecen esto gratis y ni siquiera requieren un pedido mínimo. Tendrás que enfrentarte al frío para agarrar el regalo, pero si envías varias cosas a la tienda juntos, solo tendrás que abrigarte en tu sombrero y guantes una vez.

Vive según la lista

Ahorrar dinero en Navidad: Hay una razón por la que Santa revisó su lista dos veces, y no es porque esté distraído. Cuando salimos de la lista, gastamos de más. Ahora, si te das cuenta de que olvidaste a un amigo, ¡por supuesto que los añades! Pero una vez que hayas establecido tu filosofía y presupuesto, no te dejes llevar por el espíritu navideño y comienza a comprar cada artículo con temática de copo de nieve que encuentres para cada persona que hayas conocido.

Di no a los intercambios de regalos aleatorios

Ahorrar dinero en Navidad: Aquí hay un consejo navideño caliente: Ponga fin a los intercambios de regalos de elefante blanco o basura por basura en su trabajo, grupo pequeño o club de lectura. La Navidad es bastante cara sin estas presiones sociales. Sé amable, pero di que no (gracias).

Entra con un regalo de grupo.

Ahorrar dinero en Navidad: Un regalo más grande y caro no tiene que estar fuera de la mesa solo porque tengas un presupuesto este año. Solo ve con alguien más. Haz que todos tus hermanos participen en la compra de un gran regalo para tus padres. Pide a tus compañeros de equipo que vayan por una bonita tarjeta de regalo para el entrenador. Envíe un correo electrónico a todos los padres de la clase de sus hijos para donar artículos pequeños para una cesta de regalo para el maestro.

Dicen que compartir es cuidar, después de todo. Y compartir el costo de un gran regalo es una excelente manera de dar bien, sin dejar de cuidar su presupuesto.

Regift

Ahorrar dinero en Navidad: Regifting tiene una mala reputación, pero es hora de alejarse de eso. Tal vez deberías decir que estás trabajando en el «programa de reubicación actual». «No es pegadizo, trabajaremos en el título mientras tú trabajas en el concepto.

¡En serio, está bien volver a regalar! Pero hay reglas. No quieres darle a papá el póster motivacional que te dio tu tía abuela. Sobre todo porque también es su tía.

Pero la nueva olla de cocción lenta que tus bien intencionados suegros te dieron cuando ya tienes dos podría regalarse fácilmente a tu mejor amiga recién casada. Sé inteligente, pero no hay nada de malo en este tipo de regalar ahorrativamente. Ahorra dinero y evita que un regalo no se use.

Hacer regalos

Ahorrar dinero en Navidad: Si quieres dar algo personal, memorable y único, ¡hazlo! Seriamente. Pinterest tiene un montón de ideas e instrucciones. Si no eres muy astuto, prueba a hornear un dulce, a armar una cesta de regalo con las cosas favoritas de alguien o a preparar algunos batidos de azúcar de bricolaje. Nada dice Feliz Navidad como algo casero.

Consejos de Navidad para Conseguir Más Dinero

Vende tus cosas

Ahorrar dinero en Navidad: Es casi la hora de nuevo, hora de conseguir más cosas. Así que, ¿por qué no te deshaces de tus cosas viejas? No solo harás espacio para cosas nuevas, sino que también ganarás algo de dinero para comprar cosas de otras personas.

Sí, estamos haciendo un poco de luz. Sabes que la temporada no se supone que tenga que ver con cosas. Pero en realidad, ¡intente limpiar algunas cosas que nunca usa y gane algo de dinero en el proceso!

Ganar más dinero

Ahorrar dinero en Navidad: Si puedes, gana dinero extra para cubrir los costos adicionales de Navidad. Estamos hablando de actividades paralelas como conducir para Uber o Lyft, entregar comida, recoger horas de vacaciones en un trabajo de temporada, cuidar perros mientras la gente viaja para las fiestas o envolver regalos en tu comunidad. En serio, ofrece ese último servicio en tu grupo de vecindario de Facebook o en los foros de trabajo. Haga que la gente deje sus regalos, ¡y puede envolverlos por una tarifa!

Consejos de Navidad para Otros Gastos de Vacaciones

Gaste menos en tradiciones

Ahorrar dinero en Navidad: ¿Por qué envías tarjetas de Navidad a todos los que has conocido? ¿Por qué tu madre siempre lo hizo? ¿Por qué compra el adorno de cristal Waterford, caro y publicado anualmente? ¿Por qué tu abuela siempre lo hizo?

Ahorrar dinero en Navidad: Puede ahorrar dinero esta Navidad cortando tradiciones costosas que en realidad no significan mucho para usted. No estamos sugiriendo que dejes de hacer cadenas de papel o de ir alrededor de la mesa compartiendo tus recuerdos navideños favoritos. Suenan a hermosas tradiciones. ¿Pero hacer un auténtico pastel de chocolate alemán de 20 capas para Santa Claus? Tal vez deje eso. Santa no necesita las calorías extras de todos modos.

Sé ahorrador con los rellenos de medias

Ahorrar dinero en Navidad: Las medias se cuelgan de la chimenea con cuidado con la esperanza de que las llene, para que no queden desnudas. Caramba. Eso sería una catástrofe de Navidad. Definitivamente no querrás dejar tus medias desnudas, pero hay maneras fáciles de llenarlas sin gastar todo tu presupuesto de vacaciones en cosas que te meterás en un calcetín de gran tamaño.

Compra tus dulces a la venta. Y no te sientas presionado para llenar las medias con regalos caros. Visita la tienda dollar para comprar bolígrafos de gel, libros para colorear y esos paños con temas de personajes que se doblan en pequeños círculos hasta que solo agregas agua. Mantenga el exceso de gasto y dé a la gente lo que (a un precio asequible) quiere y necesita.

Dona a la caridad

Ahorrar dinero en Navidad: ¿Qué puedes obtener por los más difíciles de comprar para las personas de tu lista? Nada.

Ahorrar dinero en Navidad: En su lugar, done dinero en su honor a su organización benéfica favorita. Cree una tarjeta u obtenga una de la organización explicando la donación. Si se siente un poco fuera de lugar para no dar algo, encuentre una organización benéfica que se especialice en la venta de productos de comercio justo que den trabajo a personas en países en desarrollo. De esa manera, todos son bendecidos.

Tener una fiesta virtual

Ahorrar dinero en Navidad: Si no puedes estar en casa para Navidad este año, una fiesta virtual es una forma económica de seguir celebrando la temporada. Por lo tanto, póngase ese suéter de Navidad feo y llame en grupo a sus amigos y familiares, porque es la temporada para ser alegre, incluso si se ve un poco diferente este año.

No compres en el centro comercial

Ahorrar dinero en Navidad: Evitar el centro comercial significa también evitar a todos los vendedores de quioscos agresivos. Además, no tendrá que preocuparse por los millones de distracciones, incluidos (pero no limitados a) el espeluznante Papá Noel del centro comercial, los deliciosos aromas de los pretzels con azúcar y canela y todos esos tentadores escaparates minoristas. Y los atascos en el estacionamiento. Y las multitudes locas. Ahorre dinero, estrés y tiempo, no vaya al centro comercial.

Envuelve los regalos de forma creativa

Ahorrar dinero en Navidad: No tiene que gastar la mitad de sus ingresos de diciembre en papel de regalo colorido o cubierto de personajes, de todos modos, terminará hecho pedazos en montones en su piso por la mañana de Navidad. Ser creativo! Recoja algunas bolsas reutilizables en la tienda dollar y hará un regalo dentro de un regalo. O intente envolver regalos en papel de periódico y cubrirlos con cordel rojo. Eso es ecológico, amigable con la billetera y festivo.

Sé un derrochador sentimental

Ahorrar dinero en Navidad: Sé sentimental mientras gastas. No le agarres al primo Scott un adorno feo y aleatorio (a menos que sea algo que coleccione específicamente). Obtenga regalos que se alineen con los intereses o necesidades de los que están en su lista.

O dales un regalo que pueda marcar una diferencia real en su vida, algo que el adorno simplemente no puede hacer. Nuestra tienda en línea está llena de ideas en todo tipo de rangos de precios, incluidas las opciones digitales de último minuto que puede enviar por correo electrónico pronto.

Ha sido un año increíble, pero haz que esta temporada navideña sea increíble de todos modos. Presupuesto, gastar y dar con intención-y disfrutar de buenas noticias para Navidad, y un feliz año nuevo!