21 millones de peruanos son vulnerables

No existen mendrugos gratis, alguien tendrá que pagar el lonche. Sino es el Estado, serán los consumidores de electricidad, porque las empresas eléctricas «pichón», «never»… no dan puntada sin hilo:

Sombrero luminoso, esta con roche ya no sabe que decir para tapar los negociazos y citas clandestinas en su búnker de Breña. 21 millones de peruanos, es el 62% de la población, quiere decir que el 2/3 de la población se encuentra en extrema pobreza? Sabrá calcular o alguien le a soplado al oído la propuesta? Ahhhh…. esta debe ser la cifra de Pedro Francke, ministro de Economía, al final del gobierno comunista?

El presidente Castillo, nos trata de tontos; presenta proyecto de ley que implemente hasta el 15% de descuento en los recibos de electricidad de las familias más vulnerables. Cuando las mayorías quieren chamba y no regalos.

