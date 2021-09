21 congresistas de Lima y Callao cobraron bono de instalación.

Los caraduras no pierden la costumbre, todos salen con el mismo cuento ¿No revisó sus cuentas porque estaba abocado a otros temas? ¿Qué si bien fue electo por Lima, es provinciano? ¿No tiene domicilio o casa propia? ¿Qué el gasto de instalación lo usará para cambiar de dirección que le brinde mayor seguridad a su familia? O como el caso del legislador Roberto Chiabra (APP) afirma que recibió el bono porque “ya estaba presupuestado” y “que si no se recibe esa cantidad pasa al Congreso y se diluye, o sea, se pierde”!!!

NO HAY NINGUN FUNDAMENTO SINO ALCAHUETERIA ¿QUE SI EXISTEN CUESTIONAMIENTOS, ELLO DEBE SER EVALUADO A FUTURO Y NO EN FORMA INMEDIATA? ¿Cómo pueden justificar el gasto de instalación, cuando el espíritu de este “BONO” es ayudar económicamente a los congresistas electos en provincias que deben trasladarse a residir en Lima?

A pesar del alto componente que esto implica, Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución sobre pedido del bono para gastos de instalación: El tema es absolutamente legal y legítimo. ¿Cómo abogada que es, sabe muy bien que lo legal no necesariamente es lo justo y no siempre lo justo es lo legal?

