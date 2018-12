2018's más Grande de Fugas de Apple: iPhone XS y XR, el iPad Pro, Mac, y Más

Como el 2018 viene a un cierre, es una gran oportunidad para echar un vistazo hacia atrás en el año que se fue. Ayer compartimos nuestro repaso de todo lo que Apple anunció durante el año, y hoy estamos dando un vistazo a los rumores y filtraciones que nos dio detalles sobre Apple planes por delante de esos anuncios.





Este año se registró el típico iPhone, el iPad y el Apple Watch actualizaciones, aunque hubo un par de arrugas tirado con el nuevo iPhone XR tamaño, un nuevo diseño para iPad Pro sin un botón de Inicio, y algunos cambios en el Apple Watch con grandes pantallas y más delgados cuerpos.

El lado de Mac también vi algunos de los interesantes rumores y versiones de producto, con mejoras importantes para el MacBook Air y el Mac mini viene junto menor de mejoras para el MacBook Pro, pero por desgracia, algunos de los Mac de Apple líneas como el iMac y el MacBook no ver las actualizaciones.

a Continuación hemos redondeado hasta algunos de los más interesantes y notables de las filtraciones y los rumores para el 2018, organizado por el producto.

2018 en Rumores

Tras el de septiembre de 2017 lanzamiento del iPhone, X, la atención se volcó hacia Apple 2018 iPhone formación, y los sospechosos usuales Ming-Chi Kuo fue rápido al esquema de Apple planes para un mayor de 6.5 pulgadas modelo y un menor costo de 6,1 pulgadas de pantalla LCD modelo, predecir correctamente una serie de detalles acerca de los dispositivos que incluyen un completo diseño de la pantalla con la muesca, áspero densidad de píxeles, y en general rango de precios de lo que sería el iPhone XR.





En enero, Kuo intervino con algunos detalles más sobre el iPhone XR, incluyendo su única lente de la cámara trasera, marco de aluminio, 3GB de RAM, la falta de 3D Touch, y la fijación de precios. El reclamo de ninguna 3D Touch fue recibido con gran escepticismo, pero sí en el hecho de ser cierta, con el iPhone XR ofrece una reducida Táctil Touch característica.

Un mes más tarde, Bloomberg‘s Mark Gurman reveló que el iPhone XS Max tendría una resolución de 1242×2688 y que estaría disponible con dual-SIM capacidades y una nueva opción de color oro. La propia Apple reveló una inédita versión de oro del iPhone X que fue presentado a la FCC en septiembre de 2017 y que se hizo pública en abril de 2018.





a principios De abril, también se enteró de que un lanzamiento de (PRODUCT)RED iPhone 8 y 8 Plus modelos era inminente, y de hecho, esto resultó ser cierto, Apple ofrece una nueva mediados del ciclo de opciones de color para el beneficio de una buena causa.





más Tarde en el mes, Kuo volvió a reiterar su reclamo de que el iPhone XR no compatibilidad 3D Touch, describiendo los cambios a la pantalla táctil y la tecnología de detección que llevó a Apple extracción de la característica.

a principios de junio, nos iban a dar una buena idea de lo que los nuevos iPhones vería, con cada vez más precisas de diseño de dibujos y representaciones de la superficie, probablemente, de la tercera parte de los fabricantes de abastecimiento se filtró la información de Apple de la cadena de suministro. Y a finales de junio nos enteramos de más detalles acerca de la dual-SIM funcionalidad de los próximos iPhones, basado en uno físico SIM y una eSIM.





a Principios de julio fue la primera vez que escuché el 2018 iPhone formación podía ver un poco de la vibrante nueva colors, con Kuo alegando que el iPhone XR sería vienen en colores como el rojo, azul, naranja, gris y blanco. Y unas semanas más tarde llegamos a nuestro primer buen vistazo a la parte frontal de los paneles de cristal para los tres 2018 iPhones, compensación mostrando los poco más grueso biseles en el iPhone XR en comparación con el iPhone XS y XS Max.





a Finales de julio también fue cuando empezamos a oír más sustancial de los rumores de que el iPhone XR podría lanzar un poco más tarde que el resto de la 2018 línea, y este volvió a ser el caso. El iPhone XR según los informes, se enfrentó a algunos de los desafíos técnicos, tales como luz de fondo LED de fuga, pero la liberación escalonada también dio a Apple una oportunidad para llevar a cabo la promoción de sus nuevos teléfonos un poco.

Física maniquí de unidades de los nuevos teléfonos también comenzó a aparecer a finales de julio, dando a la gente una oportunidad para ver cómo los nuevos modelos se sentía en la mano. También nos enteramos de que iOS 12 aplicaciones optimizadas para el modo horizontal en el iPhone XS Max.





Una de las principales iPhone fuga vino directamente de Apple sólo un par de semanas antes de que la compañía del iPhone evento de medios de comunicación, cuando la empresa subido una imagen del iPhone XS y XS Max en oro para su transmisión en vivo de la página para el evento. La fuga confirmado varios rumores sobre el dispositivo, incluyendo su “iPhone XS” nombre. Una semana más tarde, varios sitios aprendido que Apple era probable que el uso de la “iPhone XS Max” nombre para su teléfono más grande, mientras que Mark Gurman indica la pantalla LCD del teléfono podría ser denominada “iPhone XR.”





Apple no se ha hecho fugas en sus propios anuncios, como justo delante de su 12 de septiembre de evento de medios de comunicación, la empresa prematuramente actualizado el producto sitemap de su sitio web a la lista de los nuevos teléfonos. Los listados confirmado que el iPhone XS, XS Max, y XR nombres y también reveló que el color y opciones de capacidad de almacenamiento para cada modelo.

iPad Pro



Como con el iPhone, los rumores sobre Apple ha rediseñado el iPad Pro se inició en el último trimestre de 2017, con el Ming-Chi Kuo de la predicción de que el dispositivo incluiría un TrueDepth de la cámara del sistema de apoyo de IDENTIFICACIÓN facial. Apenas un mes más tarde, Bloomberg‘s Mark Gurman descrito con precisión una serie de otros detalles sobre el iPad Pro, incluyendo más delgados biseles, una costumbre de Apple-GPU integrada, IDENTIFICACIÓN facial, y no hay botón de Inicio. Gurman también predijo correctamente que el iPad Pro podría continuar el uso de una pantalla LCD en lugar de una pantalla OLED y que una nueva versión de la Apple Lápiz en las obras.





Tras el lanzamiento de iOS 12 betas a partir de junio, empezamos a ver más evidencia de que la Cara del soporte ID en el iPad, con el desarrollador Steven Troughton-Smith observa que el AvatarKit marco utilizado para la unidad de la Animoji característica había sido adaptado para trabajar en el iPad.

a finales De julio, nos enteramos de sitio Japonés Mac Otakara que la actualización del iPad Pro no incluye un conector para auriculares, siguiendo los pasos de los últimos modelos de iPhone. El informe también afirma el nuevo iPad Pro podría incluir “corte de diamante” de los bordes de la parte delantera y la espalda, y mientras que el iPad Pro de hecho deporte adular a los lados y menos los bordes redondeados de las anteriores iPads, que no acababa de conseguir el biselado de los bordes del iPhone SE, por ejemplo. El informe también afirma que el Smart Conector es el traslado desde el borde del iPad Pro a la parte inferior trasera, que no hacer un montón de sentido en el tiempo.





Como el calendario se volcó a agosto, vimos nuestro primer signo de la rediseñado iPad Pro de los modelos directa de Apple, con una nueva baja resolución de uso de la batería icono en la quinta iOS 12 beta que representa a un dispositivo con slim biseles y no hay botón de Inicio. Del mismo modo, la interfaz de usuario de las máscaras que se encuentran en la misma beta, indicó el iPad Pro de la pantalla es probable que incluyen esquinas redondeadas similares a los encontrados en el iPhone X.

a Finales de agosto, vimos nuestro primer caso de tercer partido de fugas para el iPad Pro mostrando una misteriosa abertura en la parte posterior del dispositivo, justo encima de el puerto Lightning, que se correspondía con los rumores de un trasladó Inteligente Conector. La especulación en torno a una orientación vertical Teclado Inteligente adjunto, pero que no parecía tener mucho sentido, y no fue hasta que vimos el Smart Keyboard Folio dio a conocer en el Apple de octubre de evento que hemos entendido realmente cómo Apple diseñado para el nuevo Smart ubicación del Conector de trabajar.





a principios De septiembre, Kuo emitió un nuevo informe que afirma que el nuevo iPad Pro viene con un USB-puerto C en lugar de un Rayo puerto, y que un 18 vatios USB-adaptador de corriente sería incluido en la caja.

a Principios de octubre, 9to5Mac, informó que el nuevo Apple Lápiz habría AirPods-como la proximidad de emparejamiento, en lugar de requerir la Manzana Lápiz ser conectado a un iPad para la vinculación de los propósitos. Unos días más tarde, vimos nuestra primera afirmación de que el nuevo iPad Pro sería de 5,9 mm de espesor, de Apple más delgado que el iPad nunca. Había cierta incertidumbre acerca de si esto sería cierto tanto para iPad Pro tamaños, pero de hecho ambos terminan teniendo el mismo espesor.





Justo por delante de Apple el 30 de octubre de evento, Benjamín Geskin compartió los detalles de la segunda generación de Apple Lápiz que se envía, junto con el nuevo iPad Pro, incluyendo aspectos tales como el diseño más simple, tocar y deslizar gestos, y fijación magnética y de carga a lo largo del lado de la iPad Pro. En el mismo día, una mayor resolución icono también fue descubierto en iOS 12 revelando el diseño de la iPad Pro.







iPad



Poco antes de que el calendario se volcó de 2018, DigiTimes afirmó que Apple estaba trabajando en una actualización del iPad de 9,7 pulgadas que podría llegar a finales de 2018, a un precio más barato punto. El tiempo y la fijación de precios de las reclamaciones estaban fuera, pero Apple de hecho se estaba trabajando en un nuevo iPad. El sitio web de seguimiento a principios de febrero con un reclamo que un renovado iPad podría aparecer tan pronto como el mes siguiente, y unas semanas más tarde, los nuevos modelos de iPad recibido la certificación con la comunidad Económica de Eurasia de la Comisión.





una Vez que Apple anunció su educación centrada evento en Chicago, de 27 de Marzo, Mark Gurman confirmado que Apple sería la introducción de un nuevo iPad y la educación de software basado en el evento. Ese mismo día, Ming-Chi Kuo afirmó que la nueva de bajo costo iPad también se incluyen Apple Lápiz de apoyo, que resultó ser correcta.

Mac



los Rumores acerca de un nuevo de 13 pulgadas portátil surgido todo el camino de regreso en enero, con DigiTimes, alegando que Apple estaba trabajando en un posible reemplazo para el MacBook Air que no había sido actualizado desde el año 2015. No hay otros detalles en la máquina fueron compartidas en el tiempo, y la confusión se mantuvo the camino hasta la liberación acerca de si la máquina sería un nuevo MacBook Air, MacBook, o algo más, pero finalmente hizo su debut en la realización de la MacBook Air nombre.





En enero de 2018, Gurman ofrece un vago rumor alegando que Apple estaba trabajando en un trío de nuevos modelos de Mac que incluiría una costumbre coprocesador como el T1/T2 fichas se encuentran en el MacBook Pro y iMac Pro. Él no especificar que los modelos de estos, pero la demanda hizo que terminan siendo cierto con el MacBook Air, actualizado el MacBook Pro y Mac mini ganando la T2 chip en el 2018.

Kuo apareció de nuevo en marcha a la afirmación de que Apple estaba preparando un más barato MacBook Air para el lanzamiento en el segundo trimestre del año. Era la primera vez que había oído hablar sobre la nueva portátil de ser una actualización del MacBook Air, y aunque el tiempo fue un poco, y ciertamente, no era más barato que el modelo anterior, la nueva máquina fue sin duda en las obras. DigiTimes seguido de un par de días más tarde con su afirmación de que el nuevo MacBook Air podría incluir una pantalla de la Retina, que era bienvenido, pero se espera de noticias.

a finales de abril, empezamos a oír mejor información sobre el calendario de la nueva MacBook Air, con DigiTimes, alegando que fue empujado de nuevo a la segunda mitad del año, moderando la esperanza de que podría aparecer en la WWDC en junio. Informes a mediados de agosto, dijo que se debe esperar un lanzamiento a finales del tercer trimestre, que se iba a poner al final de septiembre, y que acabó siendo casi exactamente un mes más tarde que eso.





no fue hasta la segunda mitad de agosto que tuvimos nuestra primera palabra de un nuevo Mac mini de Bloomberg‘s Mark Gurman. Él no tiene mucho detalle para ofrecer en el tiempo, aunque él dijo que iba a estar centrado en pro de los usuarios con el almacenamiento y opciones de procesador que es probable que empujar el precio de la superior.





a principios de septiembre, nos enteramos de Ming-Chi Kuo de que el nuevo MacBook Air incluiría Touch ID de apoyo, a pesar de no tener la completa Toque la Barra visto en el MacBook Pro.

Apple Watch



a Finales de Marzo fue la primera vez que escuché algo sustancial sobre el Apple Watch de la Serie 4, con Ming-Chi Kuo, revelando que los nuevos modelos incluyen el 15 por ciento más grande muestra, aunque en el momento no estaba claro si lo que vendría a partir de pequeños biseles o un cuerpo más grande, y que finalmente resultó ser un poco de ambos.





de La misma a finales de agosto de fugas directamente de Apple que nos dio un vistazo al iPhone XS y XS Max también reveló que el nuevo Apple Watch de la Serie 4, que muestra fuera de oro de cuerpo de acero inoxidable, un nuevo anillo rojo para el Digital de la Corona, una más grande, de borde a borde de la pantalla, y un nuevo Infograph la cara del reloj. Posteriormente, se descubrió en el watchOS beta que el más grande de la Serie 4 modelo tendría una 384×480 de pantalla, un aumento significativo de la anterior 312×390 resolución.





Apple prematuro de la actualización de su sitio web sitemap justo delante de su 12 de septiembre de evento reveló que los tamaños de carcasa para el Apple Watch podría ser el aumento de 2 mm de cada uno, así como diversos de acabado y opciones de banda.

Software



después de una serie de rendimiento de los problemas de calidad y con iOS 11, Apple dio un paso atrás en el 2018, con Axios‘ Ina Fried presentación de informes, en enero de que Apple podría estar retrasando algunos cambios destinados originalmente para iOS 12, incluyendo una Casa de actualización de la pantalla, CarPlay mejoras, la aplicación de Correo mejoras, y varios relacionados con la fotografía actualizaciones. Por empujan a las características de regreso a iOS 13 en el año 2019, Apple espera para poner más énfasis en la estabilidad y correcciones de errores para iOS 12, mientras que también mejora la capacidad de respuesta y velocidad. Mark Gurman rápidamente seguido en la Fritos informe de la afirmación de que la función de retardo también se extiende a macOS, aunque en menor grado.

En febrero, Gurman reveló que iOS 12 traería Animoji para FaceTime y que la actualización traerá más profundo Siri integración, la mejora No Molestar opciones, y un nuevo diseño de las Existencias de la aplicación. Y pocos días antes de la WWDC, Gurman compartió sus expectativas de que la conferencia se centrará en el software de noticias digital de la salud herramientas en iOS 12, ARKit 2, y más, con hardware noticias que llegan por separado más adelante en el año.





a finales De Mayo, hemos encontrado evidencia reciente de la marca de la actividad de la Manzana que rodea varios posibles macOS nombres, con la mayor cantidad de actividad que rodea el nombre de “Mojave.” La propia Apple fue el responsable de una de las principales macOS pérdida de sólo una semana más tarde, prematuramente la publicación de un breve Xcode 10 video en la Mac App Store servidores. El video revela el modo oscuro, una Manzana, la aplicación de Noticias para Mac, y un desierto del fondo del escritorio de apoyo a la posibilidad de macOS 10.14 ser nombrado de Mojave.

Varios



En lo que fue sin duda el más irónico y divertido fuga de 2018, un interno de la Manzana memo advirtiendo a los empleados contra la fuga de información a los medios de comunicación fue, en sí mismo que se filtró en su totalidad. La nota se menciona específicamente de varios anteriores filtraciones, incluyendo el iOS 11 master de oro, con Apple toma nota de que el empleado responsable de la fuga fue identificado y se disparó. Apple también ha puesto de relieve el hecho de que el empleado reveladores de información no sólo puede perder sus puestos de trabajo, sino también ser sometido a persecución penal. La compañía dijo que es capturado el 29 de reveladores de información en 2017 entre sus empleados, contratistas y socios de cadena de suministro, con 12 de los individuos de ser arrestado.





a principios De Mayo, vimos nuestra primera fuga con respecto a una diseñados por Apple de 18 vatios USB-adaptador de corriente para soportar una carga más rápida de los dispositivos iOS. Hubo confusión en cuanto a si la nave en el cuadro de este año con el iphone, y mientras que no resultó ser el caso, se hizo de la nave con el nuevo iPad Pro con los modelos de Apple están empezando a vender en una base independiente de un par de semanas más tarde. Tenemos nuestro primer vistazo a un verdadero prototipo de la versión del adaptador a principios de julio.

¿qué es Lo Siguiente?



2019 debe volver a ser un año muy ocupado para Apple y tendremos más que decir sobre eso la próxima semana, pero, como mínimo, todavía hay una serie de rumores a partir de 2018 que se están llevando en el año nuevo – todo, desde el curso poderío aéreo y AirPods saga a la que se rumorea sobre la oreja los auriculares de Apple prometió renovado Mac Pro, y mucho más.