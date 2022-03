20 PÁGINAS para APRENDER INGLÉS GRATIS >>>2022<<<

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Páginas para aprender inglés gratis: En los últimos años, junto con el desarrollo continuo de la tecnología de la información, aprender inglés en línea en casa es amado por muchos jóvenes y se está convirtiendo en una fuerte tendencia.

Páginas para aprender inglés gratis

El aprendizaje en línea no solo le ayuda a ahorrar dinero, sino que también puede ser flexible en términos de tiempo. Sin embargo, no todos los sitios web pueden proporcionarle el conocimiento útil necesario. Aquí están los 20 mejores Sitios web para aprender Inglés en línea GRATIS en 2022 para ayudarlo a aprender inglés en línea de la manera más efectiva.

Las 20 mejores Páginas para aprender inglés gratis

ELLLO – English Listening Lesson Library Online

Páginas para aprender inglés gratis

ELLO es un sitio de aprendizaje de inglés en línea especializado en habilidades de escucha. Puede escuchar charlas de oradores de todo el mundo sobre una variedad de temas, como deportes, viajes, entretenimiento, etc.

También hay subtítulos a continuación, que son muy convenientes para aprender inglés. También hay muchas canciones y videoclips en inglés interesantes.

ManyThings.org – Interesting Things for ESL /EFL Students

Muchas cosas tiene muchos juegos sobre crucigramas, rompecabezas sobre proverbios, expresiones idiomáticas, motivándote a tener más emoción y pasión en el aprendizaje. Además, muchas cosas también tienen una página extraordinaria sobre pronunciación con métodos para ayudar a practicar mejor el habla.

Páginas para aprender inglés gratis

British Council: Learn English Online

British Council es un sitio web de aprendizaje de inglés en línea del British Council, que forma parte del Departamento de Asuntos Culturales Británicos. El sitio web proporciona información sobre la enseñanza y el aprendizaje del inglés para estudiantes, maestros y niños pequeños. Aquí, puede tomar exámenes, escuchar música, jugar juegos en inglés.

Páginas para aprender inglés gratis

VOA Learning English on YouTube

VOA Learning English es uno de los mejores sitios web de aprendizaje de inglés en línea en este momento. Los artículos cortos con la pronunciación estándar de los lectores le ayudarán a mejorar su inglés especializado y mejorar sus habilidades auditivas de manera excepcionalmente efectiva.

Páginas para aprender inglés gratis

Dave’s ESL Cafe

Dave’s ESL Café es un foro para profesores y estudiantes de todo el mundo. El sitio web tiene muchos cuestionarios y explicaciones gramaticales precisas. Al mismo tiempo, este es también un lugar para que los estudiantes discutan libremente los problemas relacionados con el inglés.

Páginas para aprender inglés gratis

Busuu – Learn languages online: start for free

Busuu ofrece cursos sobre habilidades de escritura, mejora de vocabulario, habilidades de comprensión de lectura, etc. Además de los estudios, hay métodos para aprender inglés participando en foros y hablando e interactuando con otros maestros. Los miembros provienen de muchos países de todo el mundo.

Páginas para aprender inglés gratis

Livemocha enseña principalmente idiomas extranjeros a través de cursos de inglés en línea sobre comunicación hablando en línea con miembros de países de habla inglesa.

Exam English – Free Practice for IELTS, the TOEFL® and TOEIC® tests, and the Cambridge English

Examen de Inglés: incluye exámenes de inglés como TOEFL, CPE, KET, etc. Casi todas las pruebas para estudiantes de inglés están disponibles en el sitio web. No solo eso, sino que también puede autoevaluar su nivel en cada habilidad específica, como comprensión de lectura, comprensión auditiva, gramática, vocabulario, redacción de ensayos, etc.

Páginas para aprender inglés gratis

Easy World Of English

Easy World of English es un sitio web con una interfaz atractiva y amigable con colores impresionantes y hermosos. El sitio web permite a los usuarios aprender pronunciación, gramática, lectura y escucha en inglés a través de un diccionario con imágenes atractivas y vívidas.

Páginas para aprender inglés gratis

BBC Learning English

BBC Learning English es un sitio web para aprender gramática, vocabulario, pronunciación, aprender a enseñar inglés…, además, también puedes probar tu nivel de inglés a través de pruebas en línea y aprender a enseñar. La parte más emocionante de este sitio web es «Inglés de 6 minutos»: escuchará un breve subtítulo en inglés que se puede descargar a su computadora como mp3 y pdf para aprender sin conexión.

Páginas para aprender inglés gratis

TV 411

Si te gusta aprender inglés a través de videos, puedes elegir TV 411. Este sitio web incluye una gran cantidad de videos instructivos sobre cómo leer, pronunciar, pronounce por hablantes nativos. Al final de cada video hay un pequeño juego para ayudar a los estudiantes a aumentar su interés.

Páginas para aprender inglés gratis

VocabSushi The Easiest Way to Expand your Vocabulary

VocabSushi te ayuda a aprender vocabulario común de todos los días. Para aprender una palabra, primero debe entender el significado, luego leer una oración de ejemplo de esa palabra, escuchar a un hablante nativo leer la palabra, luego tomar un examen y ver si aprende de manera efectiva o no. Ese es el método de enseñanza de VocabSushi.

Páginas para aprender inglés gratis

GCFLearnFree.org

GCFLearnFree es un sitio web que te ayuda a aprender inglés a través de actividades cotidianas. Los estudiantes recibirán grupos de vocabulario con temas relacionados con la vida, como alimentos, habilidades laborales, salud, health y un sistema de diccionario con imágenes muy vívidas.

Páginas para aprender inglés gratis

Learn English Free – English Learning Online

Con 12 años de experiencia, Learn English Free Online es un rico recurso para estudiantes y profesores sobre métodos de aprendizaje de vocabulario con imágenes adjuntas, consejos únicos para aprender inglés, muchos cuestionarios interesantes, etc.

Páginas para aprender inglés gratis

Fun Easy English – Learn English online for free

Fun Easy English se especializa en proporcionar conocimientos básicos de inglés y consejos de enseñanza de inglés. El sitio web cubre muchas habilidades, desde pronunciación, gramática hasta expresiones idiomáticas, palabras de jerga, habilidades de escritura, etc. La mayoría de las secciones se enseñan a través de videos con subtítulos e imágenes.

Páginas para aprender inglés gratis

Lang-8

Lang-8 te ayuda a mejorar tus habilidades de escritura. Su escritura será comentada y editada por hablantes nativos. También puede ayudar a los extranjeros a aprender su idioma leyendo y editando artículos para ellos.

Páginas para aprender inglés gratis

TalkEnglish.com

Talk English es un sitio web que te ayuda a practicar habilidades auditivas de manera muy efectiva. Además, el sitio web también le proporciona 90 lecciones sobre la práctica del habla con muchos consejos valiosos y patrones de oración.

Páginas para aprender inglés gratis

TED: Ideas worth spreading

Todas las charlas TED son presentadas por oradores famosos de todo el mundo sobre una amplia gama de temas, lo que ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades auditivas de manera efectiva, al tiempo que proporciona amplios conocimientos y profundas filosofías educativas.

Páginas para aprender inglés gratis

English Central

English Central tiene lecciones de escucha y le proporciona una grabación de voz y calificación altamente convenientes basadas en la pronunciación estándar. Esto le ayudará a mejorar sus habilidades auditivas y orales muy rápidamente.

Páginas para aprender inglés gratis

Rosetta Stone – Language Learning

Livemocha enseña principalmente idiomas extranjeros a través de cursos de inglés en línea sobre comunicación hablando en línea con países de habla inglesa.

Páginas para aprender inglés gratis

Oxford University Press

Oxford University Press es un sitio web que ayuda a los estudiantes a practicar habilidades de comprensión auditiva, pronunciación, ortografía y gramática de manera muy efectiva. Este es el lugar ideal para estudiar para estudiantes de nivel intermedio y superior.