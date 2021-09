20 Mejores APPS de CITAS de Amor DESCARGALO AHORA!

Las mejores APPS de citas no han sido ralentizadas por la pandemia de coronavirus. En su lugar, han seguido agregando nuevas características, como chats de video y actividades de citas remotas que aún le permiten conocer gente nueva desde la seguridad de su hogar.

Mejores APPS de citas .-Después de todo, las mejores APPS de citas no son solo sobre el romance (aunque ese es el atractivo principal, honestamente). Últimamente, muchas personas han utilizado las mejores aplicaciones de citas para ayudarles a encontrar amigos platónicos. Tiene sentido, ya que estas aplicaciones están orientadas a encontrar personas que tengan los mismos intereses y complementen tu personalidad.

Ya sea amistad o algo más, las mejores aplicaciones de citas están listas para ayudar, aumentando el concepto tradicional (y francamente, un poco cansado) de deslizar a la izquierda o a la derecha para encontrar posibles coincidencias. Pero las aplicaciones de citas que se muestran aquí lo están llevando al siguiente nivel con reuniones de video y controles de seguridad que han hecho que el mundo de las aplicaciones de citas móviles sea aún mejor de lo que era antes.

Si usted se encuentra buscando un poco de compañía, podemos ayudarle a ordenar a través de un montón de opciones de la competencia para encontrar la mejor citas aplicaciones que se ajusten a sus necesidades particulares.

¿Cuáles son las mejores APPS de citas?

Cuando se trata de encontrar el amor en la era móvil, es difícil derrocar a Tinder, una de las aplicaciones de citas más grandes y mejores que también goza de un amplio alcance. Tinder tiene la reputación de ayudarte a encontrar conexiones rápidas, aunque también está orientado a encontrar socios más permanentes y las adiciones recientes a la aplicación han mejorado la seguridad del usuario al agregar funciones de video.

Las mejores APPS de citas y otras aplicaciones de citas cuentan con fortalezas propias. Bumble le da el poder de hacer nuevos amigos a sus miembros femeninos, mientras que OkCupid ofrece varias herramientas diferentes para encontrar romance. Eharmony tiene su famoso algoritmo para emparejar a las personas, mientras que el objetivo final de Hinge es hacer que las personas eliminen su aplicación de sus teléfonos (presumiblemente porque has encontrado una conexión duradera y no por frustración). Incluso Facebook se ha metido en el acto, con un servicio de citas vinculado a su red social masiva.

¿Buscando una pareja del mismo sexo? Grindr fue la pionera en ese espacio, mientras que Ella ofrece una aplicación de citas para usuarios lesbianas y bisexuales.

Antes de sumergirse para encontrar la aplicación de citas adecuada para encontrar el mejor compañero posible, no se olvide de considerar la privacidad. No se limite a pasar por alto las políticas de privacidad de cualquier aplicación de citas que utilice, ya que esas políticas pueden describir exactamente lo que un sitio de citas hace con sus datos personales. También tenga en cuenta que muchas aplicaciones de citas, incluidas varias en esta lista de mejores aplicaciones de citas, son propiedad de la misma compañía. El Grupo Match, por ejemplo, no solo opera Match.com pero también Tinder, OkCupid y PlentyOfFish.

Las mejores APPS de citas en este momento

1. Tinder (Android; iOS)

Mejores APPS de citas.- Tinder abrió el camino establecido por Grindr hacia un mundo de deslizar y desplazarse citas aplicaciones. A primera vista, Tinder te alienta a hacer juicios superficiales y rápidos sobre los socios potenciales. Creas un perfil simple con un puñado de fotos y algunas frases sobre ti mismo, y luego te pones a merced de Internet.

La aplicación muestra solteros en su área. Si te gusta una, desliza la foto hacia la derecha; de lo contrario, desliza hacia la izquierda. Si ambos deslizan a la derecha, pueden enviar mensajes y configurar algo. (Interesado en subir su juego de Yesca? Tenemos consejos sobre cómo usar Yesca como un profesional.) Actualizar a una membresía Plus o Gold de pago en Yesca le da características premium como gustos ilimitados o rebobinados que dan a los posibles socios una segunda oportunidad.

Yesca sigue jugando con su fórmula, el despliegue de una función de vídeo que le permite hacer videollamadas en la aplicación a los partidos sin intercambiar datos personales (una adición muy importante en la era COVID-19). Un cambio aún más significativo introdujo una función de Centro de seguridad que se vincula a la aplicación Noonlight y proporciona un botón de pánico en caso de que termine en una cita en la que se sienta inseguro. A finales de este año, Tinder planea permitirle realizar verificaciones de antecedentes de personas, extrayendo datos de registros públicos. Esa característica viene a otras aplicaciones de citas operadas por Yesca propietario Partido Grupo, de hecho.

2. Bumble (Android; iOS)