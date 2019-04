El lamentable hechó ocurrió en un ómnibus interprovincial de Sajy Bus de placa CAL – 966, que iba con destino a Chiclayo, se incendió y provocó la muerte de 17 personas y 8 heridos.

El incendio se registró en un paradero informal de buses que había sido clausurado en 2018 por la Municipalidad de San Martín de Porres.

El motivo exacto de la noche trágica que ha provocado el siniestro, el fuego se inicia en la parte trasera del bus, donde se encontraba el motor, y se expande hacia adelante. Algunas personas intentan apagar inútilmente las llamas con pequeños extintores. Algunas personas lograron salir del bus.

El inició del fatal incendio se inicio a las 7:30 de la noche del domingo 31 de marzo, sin embargo, se presume que una chispa en la parte posterior del bus sería la causa del siniestro. Se supo que las personas que perdieron la vida en esta tragedia han quedado atrapados en la escalera del ómnibus de dos pisos, al intentar escapar.

Algunos de los sobrevivientes de este lamentable suceso empiezan a contar sus historias, tal es el caso de una niña de ocho años quien habría perdido a su madre.

Este vehículo de transporte pertenecería a una empresa informal.Al lugar llegaron 8 unidades de bomberos para extinguir las llamas. De acuerdo con información de los Bomberos, gran parte de los fallecidos iban en el segundo nivel del bus. Los cuerpos estaban en la escalera, dijo el comandante territorial de los bomberos, Mario Casaretto.

Es lamentable, una vez más vemos que los controles de fiscalización y que las autoridades miran de perfil sus propias fiscalizaciones, ya es tiempo de poner orden en todas agencias y terminales terrestres para evitar más accidentes, la empresa del ómnibus interprovincial y el ministerio de transporte enviaron comunicados en la reses sociales, solo de comunicados se resuelve semejante desgracia, el alcalde de Lima y el Ministro de transporte pónganse a trabajar si les queda grande el cargo den un paso al costado.

En las redes sociales no pararon de criticar a las autoridades y a la mencionada empresa informal.

Milagros Gamarra Saavedra Se supone que la lista de pasajeros la deben tener ustedes, y no la policía, pero claro ,¿Cómo la van a tener? Si cuando viajas te dan un ticket que con las justas y anotan un apellido y si es que lo hacen. Espero se haga justicia.

Astrid Ghevara Si son una empresa formal ¿Qué hacia su bus en Fiori? Fiori fue cerrado hace más de una semana. Eso me da a entender que los buses que tienen en su agencia no son fiables.

