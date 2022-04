15 PÁGINAS para PRACTICAR INGLÉS con NATIVOS> TOPs!

También puedes usar sitios web de chat en línea o jugar juegos de estrategia de video en línea donde los jugadores a menudo se hablan en inglés. Real English for Gamers es un gran sitio web si te gustan los videojuegos.

Facebook tiene muchos grupos para aprender inglés y puedes conocer a mucha gente allí. Algunas personas a menudo crean un grupo de Whatsapp y practican su inglés allí. También puede darle me gusta a mi página de Inglés de un minuto, donde le doy más consejos y recomendaciones sobre cómo aprender inglés.

Ok.. ¡así que tal vez tengas que conocer a alguien en persona para esto! Meetup tiene algunos grupos de aprendizaje de inglés, pero también grupos que están interesados en diferentes cosas. Puedes encontrar personas que estén interesadas en algo como el desarrollo de software y puedes pedirles que conversen sobre las últimas tendencias en tu área. Si vives en un país de habla inglesa, puedes ir a cualquier reunión y practicar tu inglés allí.

El intercambio de conversaciones te permite conocer a personas que hablan el idioma que quieres mejorar en tu ciudad. Si no puedes encontrar a alguien en tu ciudad, puedes organizar una llamada de Skype para practicar en línea. También puedes practicar la escritura en inglés con un amigo por correspondencia.

Italki es la plataforma más grande del mundo para aprender inglés. Hay alrededor de 3.000 profesores disponibles de todos los países del mundo. Italki no es como una escuela tradicional(o muchas otras escuelas en línea), ya que no proporciona las lecciones. Italki te ofrece un lugar para encontrar un profesor. Es necesario reservar una clase con un profesor con antelación.

Los beneficios de una plataforma de enseñanza son que puedes encontrar un profesor rápidamente que pueda ayudarte con toda su experiencia. Hoy en día, es fácil probar diferentes maestros para que pueda encontrar un buen maestro. Puede ser difícil encontrar un compañero de idioma, por lo que esta es la opción para ti si quieres empezar a aprender inglés ahora y no te importa pagar dinero.

