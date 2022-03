Caviares le hacen la camita a Castillo

En realidad, si el «Quijote morado» que llegó a palacio por una casualidad, hubiera sido un buen presidente, porqué no denunció al lagarto Vizcarra por la muerte de más de 180 mil peruanos, la compra de pruebas rápidas y vacunas inservibles?

Lo primero es botar a Castillo, y verán que sólitos entre ellos se van a descuartizar…es muy lamentable decirlo, pero Perú es una hacienda de este grupo de caviares, sacan frutos, ordenan hacen y deshacen, manejan el Estado como si fuera su chacra, no les importa la democracia ni gobernabilidad… disfrutar del poder y destrozar todo lo avanzado en los últimos 30 años.

Por las santas golondrinas no aparecen en la escena política: Vizcarra, Sagasti, Lerner, Salaverry, Gorriti, Salvador del Solar, Elice y además, con amplia cobertura en los medios. Sagasti quiere repetir el plato, de esta forma acceder al poder mediante la vacancia presidencial y disolución del congreso.

Para no especular ¿El judío Lerner tuvo una reunión secreta con Dina Boluarte, para pactar la transición luego de la vacancia de Pedro Castillo, y al finalizar la misma los caviares convocaron un conclave de emergencia de las principales figuras de la caviarada y representantes de algunas ONG?

No es una casualidad la coincidencia entre Vizcarra y Sagasti de proponer que se haga «un adelanto de las elecciones, no sólo presidencial, sino también congresal. Han hecho click con «caníbal», coordinado o casualidad, para el adelanto de elecciones, y trabajan para eso.

Castillo se rodea de lo peor de la izquierda, los caviares no tienen sangre en la cara.

