Castillo se metió al bolsillo a niñatos del Congreso

Callados nos vemos más bonitos? Jamás, EL SILENCIO ES DE LOS COBARDES. En los últimos años los peruanos optaron como presidente a «Cosito» Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti y junto a la «pandemia» al chotano Pedro Castillo (en complicidad de la prensa vendida y guaripoleras), que enarbolaron las banderas de la ignorancia y la mediocridad, prohibiendo a los peruanos distinguir entre la verdad y la mentira, en el cual la violencia ha sido el método para imponer sus ideas, ya que la vulgaridad y el oscurantismo son los manantiales de la discriminación y el odio.

A pesar de todo lo anterior (el fraude en mesa en complicidad del JNE y Reniec) los periodistas independientes a través de las redes, a lado de Expreso, Willax y otros, hemos buscado estabilidad a la sombra de la represión de este gobierno de «sombrero luminoso», pero hemos terminado siendo las víctimas del opresor, pero nunca nos doblegamos. Ejemplo, Claudia Toro, que se ha convertido en guardiana de la libertad, que no se sube a la tarima de la oportunidad, siempre con su trabajo de investigación verídica y objetiva.

En política no hay coincidencias, acaso no es cierto las constantes amenazas a periodistas y medios? Qué el gobierno de Castillo busca controlar a la oposición, como el contenido de internet, copamiento de los servicios de inteligencia?

Qué a los ministros de este gobierno le han descubierto todo tipo de acusaciones y procesos judiciales, pero falta el asesinato. Ya lo tienen, ahora Castillo, lo puede exhibir a un ministro dos veces acusado por homicidio y encima reo contumaz.

Qué el presidente Castillo en su mea culpa ante el Congreso, les refriege en sus caras a los otorongos que nunca estuvo metido en actos de corrupción. Les pinte un «país de maravillas», con crecimiento económico, que tiende su mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por el país»… (otras mentiras al estilo del «lagarto» Vizcarra). Y los cojudos impávidos!!!

Qué Aníbal Torres, después de esto señale: “Pedro Castillo no anunció el adelanto de elecciones por hacer un último intento de concertación con el Congreso”

El «viejito cascarrabias», mete miedo a niñatos, el presidente Castillo optó por «corregir esta inestabilidad política que existe».

Qué el » hermano Santiago «no anunció el adelanto de elecciones generales» y los parlamentarios seguirán cobrando sus salarios y otros, sin tener capacidad de control político y fiscalización, su incapacidad de reacción ante la corrupción en todo el aparato del Estado, la inestabilidad política y sobretodo los peligro de la democracia.

Qué sorprendidos se quedaron los congresistas que fueron atirantados con el psicosocial rojimio: que se vayan todos!!!

Qué el congresista Jorge Montoya sobre mensaje de Pedro Castillo: “Ha sido un discurso de tender puentes”. Destacó que Castillo haya reconocido los errores cometidos. EL PROMOTOR DE LA VACANCIA SABE LO QUE DICE? MIGUEL GRAU DEBE ESTAR RENEGANDO POR EL COMPORTAMIENTO PARLAMENTARIO DEL MARINO; ES UNA VERGÜENZA.

Qué la congresista Patricia Juárez sobre el mensaje de Pedro Castillo: “La gran sorpresa es que no hubo ninguna sorpresa”.

A su juicio, el pronunciamiento de Castillo pareció un discurso de 28 de julio, en donde no hubo nada trascendental.

Qué la congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, criticó las acciones de la oposición frente al gobierno del presidente Pedro Castillo. “Se siente un perseguimiento no solo a los sobrinos del presidente, también a los asesores, a todo el entorno y no lo dejan trabajar».

Qué Susel Paredes, hechos, no palabras. Un día después de reconocer errores y desaciertos, hoy se interpelará a dos ministros que debieron dejar de serlo ayer mismo. Como Congresista no veo aún gestos concretos. Con la Salud y la Justicia, no se juega, apoyaré ambas censuras.

Qué, Dina Boluarte, espera que el Congreso responda con reciprocidad al llamado a trabajar en conjunto. El presidente Pedro Castillo tendió la mano al Legislativo para “construir puentes y trabajar juntos por la agenda del país”.

Qué estaremos pagando para tener este tipo de representantes en el Ejecutivo como en el Legislativo?

Bien señala Luis Garcia Miró en su columna «el mundo al revés», ¡La capacidad de indignación parece haberse esfumado entre los peruanos! Hoy nadie se enfada ni exaspera, tras comprobar que les mienten las máximas autoridades que eligieron para que sean gobierno. No sólo mienten, sino que aparecen involucradas en los más escabrosos asuntos delincuenciales que rodean a una Administración Pública podrida en perversión, de la cual forman parte activa sus principales autoridades en actos criminales que les involucran como autoras de gravísimas trasgresiones legales y constitucionales.

Tal vez el motivo por el cual los peruanos ni si quiera reaccionamos ante la menor evidencia de que nuestras dirigencias lideran bandas delincuenciales, dedicadas a robarle a usted, amable lector, haya sido ese tortuoso, cómplice proceso que ha tenido, como resultado, descubrir que jefes de Estado como Toledo, Humala, PPK y Vizcarra participaron en organizaciones criminales establecidas para robarle al Estado, junto a “empresarios” de cuello y corbata como Odebrecht y Graña MQ. O que noveles, como el caso actual de Pedro Castillo, disfrazado de profesor, trapicheen con “empresarios” chicha, como Karelim López, Bruno Pacheco o Silvia Barreda, y que, al final del día, ni siquiera uno esté encarcelado.(…).

Así dicen que «Dios es peruano» !!!