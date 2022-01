Ante ello, sólo le quedó presentar su renuncia por dignidad al cargo de ministro del Interior. La renuncia se produce tras la polémica en torno al retiro del jefe de la Policía Nacional, sin tener el respaldo del presidente Pedro Castillo, qué aún no ha aceptado su salida al cargo.

La verdad, el exministro Guillen quiso evitar ir al parlamento a quedar en ridículo y salvar su honor como ex fiscal acusador de Fujimori, sabia que los congresistas lo iban a destrozar por su incapacidad, idealismo caviar, sobón, arrastrado por la hoz y el martillo.

Cada uno llega, cumple una función específica y después ya no importa si los sacan o renuncian. DIN querer, queriendo están copando las instituciones del Estado con proterrucos, pagando favores a quienes los ayudaron en campaña.

