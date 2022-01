Ya fue el faenón de Karelim López

Todo esto parece un «reality show», con cambio de versiones sobre los temas que trataron «el aprendiz de presidente» y el empresario Samir Abudayeh, que afirmaba que su empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) está en condiciones de abastecer el mercado nacional de biodiésel B100 y no necesita ayuda de nadie?

Si el contrato con el «consorcio» de Karelim era legal, por qué lo anulan? «Sombrero» mintió al «pueblo»; La señora Karelim López no es mi amiga… Es una persona que, como cualquier ciudadano, ingresa a alguna entidad, ingresa a Palacio y no nos arrastra ningún vínculo amical, ningún vínculo laboral”, aseguró al semanario Hildebrandt en sus trece.

By