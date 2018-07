13 curiosidades “musicales” para usted celebrar el Día Mundial del Rock

1 – Sabe la música “The Eye of the Tiger”, uno de los temas de la banda sonora de la película “Rocky III”, de 1982? Fue compuesta después de que el Matrimonio negara los derechos de la canción “Another One Bites the Dust” a Sylvester Stallone.

2 – El hijo de John Williams, el hombre que compuso de las músicas de Star Wars, es líder de la banda Toto.

3 – Originalmente, la icónica banda de rock británica Pink Floyd era llamada Screaming Abdabs.





4 – Aún sobre los nombres originales diferentes de los actuales, el grupo de The Who llamado The High Numbers, Red Rock Chili Peppers, Tony Flow and the Milagrosamente Majestic Masters of Mayhem, Black Sabbath, The Polka Tulk Blues Band, Van Halen, Rat Salad, Nirvana, Pen Cap Chew, Radiohead, On A Friday, Led Zeppelin, The New Yardbirds, y el Creed, Naked Niño!

5 – Charles Manson llegó a soñar con ser una estrella del rock e incluso a componer músicas. Una de ellas fue “robo” de los the Beach Boys.

6 – Sabía que los interrogadores estadounidenses ya usaron músicas de rock en volúmenes altísimos como herramienta de tortura.

7 – Aunque algunos astros desafien todas las estadísticas y estimaciones, la expectativa de vida de las estrellas del rock es 25 años más corta que la medida de la gente común.

8 – Además, un estudio señaló que el 31% de las muertes de estrellas del rock son derivadas del consumo abusivo de drogas y alcohol.

9 – Hablando en estrellas del rock que desafían las estadísticas… Ozzy Osbourne una vez se unió a la protesta en contra de él mismo liderado en la parte exterior de uno de sus conciertos.

10 – Una investigación reveló que las vacas producen más leche son expuestas a la músicas de la banda R. E. M.

11 – La banda británica Oasis se inspiró en el nombre de un centro de bienestar situado en Swindon para bautizar el grupo.





12 – El Punk Rock nació en una matine de cine en el Perú en los años 60, lo sabías?

13 – El mayor concierto de rock gratuito de la históría tuvo un público de 4,2 millones de personas. ¿Quien comandó el show? El británico de Rod Stewart. Donde rodó el festival? En la playa de Copacaba, en Río de Janeiro. Y cuando fue eso? El día 31 de diciembre de 1994.