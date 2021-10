12 TRUCOS de HOTEL! para Ahorrar DINERO $$$ Descúbrelo!

12 TRUCOS de HOTEL! para Ahorrar .- Cualquiera puede reservar una habitación de hotel, pero no todos pueden ahorrar mucho mientras lo hacen. Viaja como un genio con estos 12 trucos de hotel que te ayudarán a ahorrar dinero en tu próxima estancia, desde reducir la tarifa por noche hasta evitar los recargos por Wi-Fi.

12 TRUCOS de HOTEL! para Ahorrar DINERO

1. Reserve directamente con el hotel.

Para fomentar las reservas directas (y evitar pagar comisiones a sitios como Expedia o Hotels.com), muchos hoteles ahora garantizan que encontrará la tarifa más baja posible en su sitio web. Si ve un precio más bajo en otro lugar, llame al hotel y vea si lo honrará. Muchas cadenas no solo igualarán los precios más bajos en otros lugares de la web, sino que también agregarán extras como una noche gratis (Choice Hotels) o una tarjeta de regalo para futuros viajes (Best Western).

¿Otro beneficio de reservar en la página web del hotel? La mayoría de las cadenas solo otorgan puntos de fidelidad a los viajeros que reservan directamente. (Vea el problema con los Programas de Recompensas de Hoteles para obtener más información.)

2. Gane millas con cada reserva de hotel.

Esto contradice nuestro último truco un poco, pero quédate con nosotros aquí. Si prefiere acumular millas de viajero frecuente que puntos de hotel, un sitio llamado Rocketmiles es para usted. Cada reserva de hotel en el sitio genera miles de millas para el programa de lealtad de su elección. Por lo tanto, puede pagar unos cuantos dólares más por noche de lo que pagaría si reservara directamente, y no obtendrá ningún punto de fidelidad en el hotel, pero si viaja con frecuencia acumulará millas que puede aprovechar en vuelos gratuitos en el camino, lo que podría ahorrarle aún más al final.

3. ¿Reserva temprano? Aproveche la caída de las tasas.

Si alguna vez ha agonizado sobre cuándo reservar su hotel («¿Bajará la tarifa si espero unos días más?»), hay una aplicación para eso. Reserve con el servicio y recibirá automáticamente un reembolso cada vez que el precio baje entre el momento de la reserva y el momento de su estancia. Otra opción es Pruvo, que le avisará si encuentra una opción más barata después de reservar; luego puede cancelar su reserva original y hacer una nueva utilizando el propio servicio de reservas del sitio.

4. ¿Reserva beats? Usa una aplicación de última hora.

Si reservar con anticipación no es lo suyo, puede aprovechar las ofertas en habitaciones no vendidas el día de su llegada utilizando una aplicación de último minuto como hotel Tonight o Booking.com.

5. Conoce tus días de la semana.

Los hoteles del centro que atraen a muchos viajeros de negocios pueden ser más asequibles los fines de semana una vez que los trajes se hayan despejado. Mientras tanto, los acogedores B & B que se especializan en escapadas románticas de fin de semana suelen ofrecer tarifas más bajas durante la semana. Tiempo de su reserva en consecuencia para ahorrar.

6. Revenda su habitación.

Si tus planes cambian inesperadamente y te quedas con una habitación de hotel no reembolsable que no puedes usar, puedes revenderla a otra persona, utilizando sitios como RoomerTravel.com. No obtendrá el precio completo de vuelta los sitios normalmente cobran una tarifa, y su habitación no se venderá si no le gusta un poco de descuento), pero es mejor que perder todo lo que ya ha pagado.

Estos sitios ahorran dinero a los compradores también-no es raro conseguir una habitación por la mitad del precio de la reserva inicial.

7. Sé leal para obtener Wi-Fi gratis.

En varias cadenas, incluidas Omni y Fairmont, puede evitar pagar una tarifa diaria por Wi-Fi en la habitación al inscribirse en el programa de lealtad del hotel.

8. Usa un router inalámbrico para evitar pagar por Wi-Fi en varios dispositivos.

Pagar por Wi-Fi en su hotel es una carga; pagar por dispositivo es aún peor. Afortunadamente, hay varias soluciones tecnológicas para evitar esto, como un enrutador de viaje Wi-Fi que configurará un único punto de acceso para que todos sus dispositivos compartan.

9. Haz tu propio desayuno.

Si su hotel no ofrece desayuno gratis, compre (o traiga de casa) algunos paquetes de avena instantánea. Puede cocinarlo en el microondas si su hotel tiene uno; si no, use la cafetera o tetera para calentar un poco de agua para una comida fácil.

10. Combine estacionamiento en su estadía.

Si se hospeda en un hotel del aeropuerto la noche antes de un vuelo temprano, a menudo puede dejar su automóvil en el estacionamiento del hotel durante su viaje por menos del costo del estacionamiento en el aeropuerto. Uso ParkSleepFly.com o BuyReservations.com para encontrar paquetes que incluyen el costo de su hotel y un par de días (o semanas) de estacionamiento.

11. Sáltate el bar del hotel.

Nos encanta este consejo del comentarista nomedia en Lifehacker: «Recoge un paquete de seis de la gasolinera, llena el lavabo de tu baño con hielo de la máquina y agua, y úsalo como enfriador. Mucho más barato tomar unas cervezas en su habitación mientras ve la televisión que pasar el rato en el bar del hotel. «La idea del fregadero-refrigerador funciona para cualquier cosa que desee enfriar en una habitación sin nevera, desde refrescos hasta vino blanco.

12. Lava tu propia ropa.

Estás en un largo viaje, pero no quieres cargar tres maletas llenas de ropa. (¿Quién tiene dinero para todas esas tarifas de equipaje?) En su lugar, empaque un producto como el Scrubba sin tocar. Voila – puede lavar su ropa usted mismo en lugar de pagar por la nariz para que su hotel lo haga por usted o alimentar monedas en las máquinas en una lavandería sucia.

Por supuesto, esto funciona mejor para telas livianas y de secado rápido; en caso de apuro, puede usar el secador de pelo de su hotel para eliminar cualquier humedad persistente.