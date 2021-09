12 Síntomas inusuales de la Diabetes.- La diabetes es una afección en la que el cuerpo no produce insulina (tipo 1) o no la usa adecuadamente (tipo 2). Ambos tipos producen demasiada glucosa, o azúcar, en la sangre.

La insulina es una hormona producida en el páncreas. Regula la cantidad de glucosa en la sangre y permite que su cuerpo use el azúcar de los carbohidratos para obtener energía.

Sin insulina, el azúcar no puede entrar en las células y se acumula en el torrente sanguíneo.

Alrededor de 1.5 millones de estadounidenses son diagnosticados con diabetes cada año, sin embargo, muchos pueden permanecer sin diagnosticar.

La diabetes es una enfermedad crónica y progresiva. Por lo tanto, comprender cómo reconocer los síntomas es clave para mantener un nivel de azúcar en sangre saludable.

Pero los síntomas tempranos de la diabetes no son los mismos para todos. Algunas personas desarrollan signos reveladores de la afección, mientras que otras experimentan síntomas poco comunes.

12 Síntomas inusuales de la Diabetes

Aquí hay 12 síntomas inusuales que pueden indicar diabetes:

1. Piel más oscura en el cuello

Una posible señal de advertencia de la diabetes es el desarrollo de manchas oscuras en la piel, particularmente alrededor del cuello.

Las manchas oscuras pueden estar muy extendidas o solo notarse en los pliegues de la piel. La piel alrededor del cuello también puede sentirse aterciopelada o más gruesa.

Esta afección se conoce como acantosis nigricans (AN). A veces también está presente en la ingle y las axilas.

Esta condición es común con la diabetes tipo 2 y en aquellos con tez más oscura. Ocurre cuando los altos niveles de insulina en el torrente sanguíneo hacen que las células de la piel se reproduzcan más rápido de lo normal.

2. Infecciones recurrentes

Tener diabetes también puede debilitar su sistema inmunológico, haciéndole más susceptible a las enfermedades. Como resultado, usted puede tener infecciones recurrentes.

Estos pueden incluir:

infecciones vaginales

candidiasis

infecciones de la vejiga

infecciones de la piel

Cuando hay demasiado azúcar en la sangre, los glóbulos blancos tienen dificultades para viajar a través del torrente sanguíneo. Esto reduce la capacidad de su cuerpo para combatir las infecciones.

3. Cambios en la visión

Si notas cambios en tu visión, tu primer pensamiento podría ser hacer una cita con un oftalmólogo. Sin embargo, los cambios en la visión también pueden ser una señal de advertencia de diabetes.

Los niveles altos de azúcar en sangre pueden afectar a todas las partes del cuerpo, incluidos los ojos. Puede alterar los niveles de líquido en los ojos, lo que resulta en hinchazón, visión borrosa o dificultad para concentrarse en objetos.

4. Aturdimiento

Algunas personas atribuyen el mareo a la fatiga o el hambre, lo que puede ser cierto, pero esto también puede suceder con la diabetes, y no solo con el nivel bajo de azúcar en la sangre.

Los altos niveles de azúcar en la sangre también pueden causar mareos. Los niveles altos de glucosa pueden desencadenar la micción frecuente, lo que lleva a la deshidratación. Y un nivel bajo de agua en su cuerpo afecta el funcionamiento de su cerebro. La deshidratación también puede afectar la concentración y la memoria.

5. Disfunción sexual

La disfunción eréctil es otro posible síntoma de la diabetes. Esto generalmente afecta a los hombres con diabetes tipo 2, por lo que es difícil para ellos lograr una erección.

Los problemas sexuales ocurren cuando el nivel alto de azúcar en la sangre daña los nervios y los vasos sanguíneos que llevan sangre al pene.

La disfunción sexual también puede ocurrir en las mujeres, lo que resulta en baja excitación y mala lubricación. Sin embargo, la investigación sobre temas sexuales relacionados con la diabetes en mujeres es menos concluyente que en hombres.

6. Irritabilidad

Sentirse irritado con frecuencia o tener cambios en su estado de ánimo es otro signo de diabetes no diagnosticada. Esto se debe a que la diabetes no controlada puede desencadenar cambios rápidos en el azúcar en la sangre.

Sus niveles de azúcar en la sangre pueden contribuir a cambios rápidos en el estado de ánimo, por lo que los niveles por debajo o por encima del rango normal pueden afectar cómo se siente.

La buena noticia es que la irritabilidad y otros cambios de humor son temporales y las emociones vuelven a la normalidad a medida que los niveles de azúcar en la sangre se vuelven más estables.

7. Adelgazamiento

Cuando el cuerpo no produce o no puede usar la insulina adecuadamente, las células no obtienen suficiente glucosa para usarla como energía. Como resultado, el cuerpo comienza a quemar grasa y masa muscular para obtener energía. Esto puede causar una caída repentina en el peso corporal total.

8. Picazón

La diabetes no diagnosticada y los aumentos de azúcar en la sangre también pueden dañar las fibras nerviosas en todo el cuerpo. Este daño puede ocurrir en cualquier lugar, pero generalmente afecta los nervios de las manos y los pies.

Este daño puede causar picazón. Además, el daño en los vasos sanguíneos causado por el nivel elevado de azúcar en la sangre puede reducir la circulación en las extremidades. Esto puede resecar la piel y provocar picazón y descamación.

9. Aliento con olor afrutado

El aliento con olor afrutado es otro síntoma menos conocido de la diabetes, o más específicamente, la cetoacidosis diabética.

Una vez más, cuando su cuerpo no puede usar la insulina para obtener energía, descompone las células de grasa para obtener energía. Este proceso produce un ácido conocido como cetonas.

El exceso de cetonas en el torrente sanguíneo normalmente sale del cuerpo a través de la orina. Aun así, cuando el cuerpo comienza a descomponer la grasa para obtener energía, el efecto es aliento con olor afrutado o aliento que huele a acetona o esmalte de uñas.

La cetoacidosis diabética es una complicación grave de la diabetes y si cree que la tiene, debe buscar atención médica.

10. Dolor en las extremidades

Cuando los niveles altos de azúcar causan daño a los nervios (neuropatía diabética), puede desarrollar complicaciones como dolor o calambres.

Este dolor puede ocurrir en las piernas o los pies, o puede tener una sensación de hormigueo o ardor o entumecimiento en las extremidades.

11. Boca seca

Cualquier persona puede tener la boca seca, pero tiende a afectar a las personas con diabetes porque el nivel alto de azúcar en la sangre disminuye el flujo de saliva.

Muy poca saliva en la boca es un precursor de la caries dental y la enfermedad de las encías. Curiosamente, la boca seca puede continuar incluso después de un diagnóstico de diabetes. La boca seca es un efecto secundario de algunos medicamentos utilizados para tratar la diabetes.

12. Náuseas

Las náuseas y los vómitos son otros síntomas que también podrían indicar diabetes. Ambos pueden ocurrir como resultado de la neuropatía.

El daño a los nervios puede impedir que su cuerpo mueva adecuadamente los alimentos del estómago a los intestinos. Una interrupción de este proceso puede hacer que los alimentos retrocedan en el estómago, lo que resulta en náuseas y, a veces, vómitos.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la diabetes?

Además de reconocer los síntomas poco comunes y raros de la diabetes, es importante tener en cuenta los síntomas más comunes asociados con la incapacidad de usar la insulina correctamente.

Los síntomas comunes de la diabetes incluyen:

aumento de la sed

micción frecuente

hambre extrema

llagas de curación lenta

¿Cuándo veré a un médico?

Si bien no hay cura para la diabetes, se puede controlar con un plan de tratamiento. Pero si no se trata, puede llevar a complicaciones como:

daño nervioso irreversible

ceguera

complicaciones de la piel

enfermedad renal

amputación

trazo

muerte

Si no te has sentido como tú mismo últimamente, o si tienes algún síntoma de diabetes, consulta a tu médico.

Una prueba aleatoria de azúcar en sangre, una prueba de azúcar en sangre en ayunas y una prueba de A1C, que mide su glucosa en sangre a lo largo del tiempo, pueden ayudar a su médico a diagnosticar la diabetes.

Una vez diagnosticado, el tratamiento puede incluir insulina, medicamentos orales, ejercicio, así como cambios en la dieta.

Conclusión

Los primeros síntomas de la diabetes pueden ser difíciles de reconocer. Si tienes síntomas inusuales que no mejoran o empeoran, pide una cita con tu médico.

Las pruebas pueden confirmar o descartar esta enfermedad. Si te diagnostican diabetes, tu médico puede recomendarte el mejor tratamiento.