Up Next

8. Las primeras semanas después del nacimiento, hasta que la lactancia esté bien establecida, son clave. Dedique lo más posible a su bebé y evite molestias. Si hay alguien que pueda hacer las tareas, no dude en dejarlas temporalmente al cuidado de otra persona;

4. No ofrezca chupetes o biberones a su bebé hasta que la lactancia esté bien establecida, lo que puede demorar unos 20 días

3. No le dé a su recién nacido ningún otro alimento o líquido que no sea la leche materna, excepto por indicación médica;

By