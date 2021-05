No es ningún secreto para nadie que ganar un lugar en el mercado del cine de Hollywood es extremadamente difícil. Sin embargo, los actores más experimentados afirman que llegar allí es solo la mitad del camino y que es mucho más difícil permanecer durante mucho tiempo en este entorno competitivo. Su carrera puede ir por el desagüe tan rápido como ha subido. Y esto puede suceder incluso sin ninguna razón obvia.

Nosotros, decidimos hacer una lista de 12 actores y actrices talentosos que lanzaron una película tras otra y que hoy están desaparecidos de las pantallas.

Cameron Diaz

Última película con su participación: Annie (2014)

Hasta 2014, Cameron Diaz participó cada año en varias películas de éxito. Y no es en vano: desde que se estrenó The Máskara, en 1994, todo director soñaba con tener esta encantadora belleza en su proyecto. A lo largo de 20 años de intensa carrera, la actriz logró participar en una gama de películas que van desde acción y espionaje (los Panthers) hasta dramas históricos (Gangs Of New York). Tal vez Cameron simplemente se cansó de la industria del cine y decidió, primero tomar un descanso, luego abandonar por completo el negocio. Los fans de la actriz, que no ha protagonizado películas durante siete años, solo pueden esperar el día en que reciba una oferta irresistible, y luego volver a la actuación.

Freddie Prinze Jr.

Última película con su participación: rules of love (2008)

A finales de los 90 y principios de los 2000, Freddie Prinze Jr. se podía ver en todos los canales. En ese momento, fue una de las principales estrellas del cine juvenil. Sé lo que hicieron el verano pasado, she’s too y Scooby-Doo fueron algunas de las películas en las que el actor sobresalió. Pero con el tiempo, Freddie comenzó a actuar cada vez menos, hasta que cambió de proyectos importantes a series de televisión y comenzó a actuar de voz. La última película significativa del actor fue la comedia Rules Of Love, estrenada en 2008.

Zooey Deschanel

Última película con su participación: El misterio de Stella (2015)

Cuando en 2009 se estrenó la comedia romántica (500) days with her, parecía que todos los actores principales de la película finalmente habían ganado un lugar en El Sol en Hollywood. Y si la carrera de Joseph Gordon-Levitt va bien, la de su compañero en la película, Zooey Deschanel, se ha ido desarrollando lentamente. Después de este éxito, la actriz protagonizó algunas películas y proyectos para televisión, incluida la exitosa serie New Girl. Actualmente, se dedica principalmente a la actuación de voz.

Meg Ryan

Última película con su participación: Ithaca (2015)

Meg Ryan logró participar en casi todas las comedias románticas de los años 80 y 90. Su belleza y talento no la dejaron pasar desapercibida para los grandes directores y el público en general. Sin embargo, a principios de la década de 2000 su carrera comenzó a hundirse, y la actriz prácticamente desapareció de las pantallas. Algunos asocian esto con problemas en su vida personal, otros con simple fatiga. Hoy en día, Meg aparece principalmente en papeles secundarios en cine y televisión. Su último trabajo fue el drama bélico de 2015 Ithaca, en el que también actuó como directora.

Jack Nicholson

Última película con su participación: as you know (2010)

Un actor legendario como Jack Nicholson puede hacer lo que quiera. Si ya no quiere actuar en películas (la última vez que el público pudo disfrutar de su actuación fue hace 11 años), solo podemos aceptar su decisión. El actor no anunció oficialmente su retiro, pero después del éxito de as you know, Nicholson no aceptó ninguna oferta para nuevos papeles. Había una posibilidad de que actuara en un remake estadounidense de la película alemana Toni Erdmann, pero en 2018 el actor rechazó la oferta.

Lara Flynn Boyle

Última película con su participación: Lucky Dog (2014)

Es triste saber que una actriz una vez valorada, como Lara Flynn Boyle, ha sido “degradada” de papeles principales a otros, de segunda categoría. En la década de los 90, la carrera de la actriz estadounidense fue muy alta: protagonizó dos series de televisión de culto (Twin Peaks y the Practice), fue nominada a un Emmy y desempeñó uno de los papeles principales en men in Black 2. Desde mediados de la década de 2000, sin embargo, la carrera de Lara comenzó a declinar, y participó en producciones de bajo presupuesto. Desde 2014, ya no se la ve haciendo nuevos proyectos.

Chris Tucker

Última película con su participación: The Long Walk of Billy Lynn (2016)

Después de que Chris Tucker interpretara al locutor de radio narcisista en el Quinto elemento de Luc Besson, quedó claro que una nueva estrella había surgido en Hollywood. El público estaba encantado con la actuación del actor, y en la ola de éxito, Tucker fue invitado a protagonizar la película de acción rush hour. La película fue tan exitosa que resultó en una trilogía. Parecía que Tucker vendría a aparecer en las pantallas con enorme frecuencia. Sin embargo, después de Rush Hour 3, el actor participó en solo dos proyectos más: The Good Side of life y The Long Walk of Billy Lynn. Según los medios de comunicación, Chris cambió sus prioridades de vida y comenzó a elegir nuevos roles con mucho más criterio. El hecho es que en el Quinto Elemento fue tan bien que sus fans solo pueden esperar nuevos largometrajes que aprovechen al máximo su potencial.

Shannyn Sossamon

Última película con su participación: Ghost Light (2018)

Shannyn Sossamon logró algo difícil en el universo del cine: se hizo famosa en su primer papel. Fue en la película de aventuras Knight’s heart en 2001. Un año más tarde, se estrenó la comedia romántica 40 days and 40 Nights, en la que Sossamon interpretó a la novia del héroe (el papel de Josh Hartnett) y logró mantener el éxito de su trabajo debut. Sin embargo, la actriz no podía sostener este comienzo abrumador de la carrera. Sí, su filmografía incluye obras tan exitosas como Love does not take a vacation, a missed call y the Day. Pero todo esto fue hace más de 10 años. Desde 2018, no se la ve en grandes proyectos nuevos.

Mo’nique

Última película con su participación: una Navidad casi perfecta (2016)

Es casi una regla: cuando un actor o actriz gana un Oscar, pasa a recibir una avalancha de propuestas de nuevas obras. Sin embargo, la actriz y comediante estadounidense Mo’nique, que en 2009 recibió la codiciada estatuilla por su papel en la película Precious — a story of Hope, no tuvo un aumento en su carrera acorde con el inicio estruendoso. Sigue actuando, pero en pequeños proyectos.

Sally Field

Última película con su participación: Little Evil (2017)

Sally Field es una de esas actrices cuyas carreras están totalmente conectadas con la historia del cine. Su trabajo ya abarca cinco décadas. Sally ya ha ganado dos estatuillas Oscar y muchos otros premios de cine. Y su lista de películas es enorme. Sin embargo, en los últimos dos años, los espectadores han visto a la actriz actuando cada vez menos. Norma Rae, steel flowers y Forrest Gump-The Storyteller today son parte del pasado, y entre sus obras más recientes se encuentran Doris, redescubriendo el amor, de 2015, y Little Evil, de 2017.

Tom Welling

Última película con su participación: the choice (2016)

Tom Welling se hizo mundialmente famoso por su papel de Clark Kent en la serie de televisión Smallville. Al principio parecía que un actor con tanto talento y tan buena apariencia tendría un lugar garantizado en las comedias románticas, que, por cierto, en ese momento a menudo se lanzaban. Pero no funcionó. Durante su carrera, el actor actuó sólo en unas pocas películas famosas. Hoy en día, Tom participa principalmente en series de televisión.

Matthew Fox

Última película con su participación: Apocalypse (2015)

Matthew Fox debutó en las pantallas en 1993, en la comedia juvenil icy boyfriend, hot heart! Sin embargo, la verdadera fama llegó 10 años después, con La serie Lost. Por el papel de Jack Shepard, el actor recibió una nominación para el Globo de Oro. Parecía que a partir de entonces sería una figura de Hollywood estampada. Sin embargo, después de participar en varios proyectos (incluyendo la película de acción y gran éxito comercial World War Z), Fox prácticamente desapareció de las pantallas. Su trabajo más reciente es la película de ciencia ficción Apocalypse, estrenada en 2015.

