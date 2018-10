Los huevos son quizás la forma más rápida, barata y versátil de ingerir proteínas. Pero, ¿qué es lo que el huevo realmente puede hacer por usted?

1. AUMENTA LA SENSACIÓN DE SACIEDAD

Muchos estudios han comparado los efectos de los alimentos ricos en proteínas se Sabe que la ingesta de este nutriente está relacionada con la sensación de saciedad. En 100 gramos de huevos encontramos 13 gramos de proteínas.

2. MEJORA TUS NIVELES DE COLESTEROL

Los médicos por lo general están preocupados por el nivel del colesterol malo (LDL) en comparación con el de colesterol bueno (HDL) en la sangre. Un huevo grande puede contener 212 mg de colesterol, pero esto no significa que éste vaya a aumentar el colesterol malo. El cuerpo produce constantemente colesterol y hay evidencia científica de que el huevo ayuda a equilibrar los niveles de colesterol HDL, al mismo tiempo que produce partículas de colesterol LDL.

3. PROTEGE LOS OJOS

Dos antioxidantes presentes en la yema del huevo – la luteína y la zeaxantina – tienen un efecto protector de los ojos. Estas dos sustancias reducen el riesgo de cataratas y de degeneración macular relacionada con la edad, dos de las principales causas de ceguera y pérdida de la visión. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition mostró que sólo comer una yema de huevo durante cuatro a cinco semanas para los niveles de zeaxantina aumentar entre 114 y 142% y de luteína entre el 28 y el 50%.

4. DA MÁS CALIDAD DE VIDA

El cuerpo humano puede producir 11 aminoácidos esenciales. Pero necesitamos diariamente de 20. Sabes dónde están los otros 9? En el huevo. Sin estos 20 aminoácidos esenciales que el cuerpo humano tendrá más dificultades de respuesta a nivel del sistema inmunitario y perderá fácilmente más masa muscular.

5. FORTALECE EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Sólo un huevo contiene 22% de los niveles diarios recomendados de selenio, un nutriente que ayuda a apoyar el sistema inmune y que regula las hormonas de la tiroides. Si los adolescentes y los niños no ingerir este nutriente, pueden desarrollar la enfermedad de Keshan, o la enfermedad de Kashin-Beck, dos condiciones médicas que afectan el corazón, los huesos y las articulaciones. El selenio también tiene una función antioxidante, que actúa junto con la vitamina E en la protección de las membranas celulares.

6. DISMINUYE EL ESTRÉS Y LA ANSIEDAD

Si la alimentación falla en alguno de los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo no produce corre el riesgo de desarrollar un trastorno mental. Un estudio de 2004 publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences ha demostrado que el consumo adicional de lisina – presente en el huevo – podía reducir los niveles de estrés y ansiedad, probablemente por la modulación de los niveles de serotonina en el cuerpo humano.

7. REDUCE EL RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA

El LDL contiene moléculas que almacenan la grasa en las paredes de las venas causando arteriosclerosis. El colesterol HDL puede eliminar estas moléculas. Pero no todo el colesterol malo (LDL) está compuesto por moléculas iguales. Hay varios tipos. Las más pequeñas y densas están asociadas a un mayor riesgo de enfermedad coronaria, como la arteriosclerosis. Aún que el huevo aumenta los niveles de LDL, este es conocido por hacer que las moléculas de LDL mayores y más fáciles de eliminar, disminuyendo el riesgo cardíaco.

8. TE DA ENERGÍA

Sólo un huevo contiene casi el 15% del valor de vitamina B recomendado para un adulto. La vitamina B juega un importante acción en el metabolismo celular, al ayudar al cuerpo a convertir la comida en energía.

9. PROTEGE EL CEREBRO

El huevo contiene colina, un nutriente del complejo B de vitaminas. Este es un importante componente de las membranas celulares y es esencial para la síntesis de algunos neurotransmisores. Varios estudios han demostrado que la disminución de los niveles de colina se asocia a un menor rendimiento cognitivo y la aparición de enfermedades neurológicas.

10. MEJORA EL ESTADO DE LA PIEL Y DEL PELO

Las vitaminas del complejo B son esenciales para mantener el cabello, la piel, los ojos y las uñas saludables. También ayudan en la buena regulación del sistema nervioso.

11. MEJORA LA SALUD DE LOS HUESOS Y DIENTES

Los huevos son una de las pocas fuentes alimenticias de vitamina D, importante para los huesos y dientes, ya que es esencial en el proceso de absorción de calcio.

12. AYUDA A QUEMAR GRASA

Sobre todo por causa de la sensación de saciedad, una alimentación equilibrada y rica en huevos – en detrimento de otras proteínas – ha sido asociada a una más rápida pérdida de masa grasa. Un estudio analizó durante ocho semanas, dos grupos de personas: un comía el desayuno, un tipo de pan de harina de trigo fermentada; el otro comida huevos con la misma cantidad de calorías. El grupo que comió huevos perdió más de 65% de peso y más de 16% de grasa corporal que el grupo que comió pan.