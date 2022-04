11 buenas RAZONES para TERMINAR una RELACIÓN

Buenas razones para terminar una relación: Si estás considerando una ruptura pero no puedes decidir, esto podría ayudarte.

Las relaciones son complicadas. Un día estamos locamente enamorados y felices, al siguiente estamos considerando una ruptura. Quieres terminar, pero luego tu pareja te mira de esa manera y te vuelves a enamorar.

Cuando tus sentimientos están por todos lados y no sabes si quedarte o irte, tomar la decisión de terminar una relación puede ser muy difícil.

Buenas razones para terminar una relación: Y a veces es más simple de lo que lo hacemos. A veces, la razón está frente a nosotros y solo necesitamos reconocerla.

Considere estas razones para terminar una relación:

No eres feliz y no lo has sido por un tiempo

Buenas razones para terminar una relación: Las relaciones tienen fases. Hay altos y bajos. Pasarás por períodos en los que te sentirás aburrido, rancio, infeliz y quizás incluso malo. Pero en una relación sana y buena, podemos reconocer que estas son fases que suceden y superarlas.

Pero, ¿y si no eres feliz y no cambia? Hay una fase pasajera de infelicidad y luego está la verdadera infelicidad. Si sientes que eres realmente infeliz, es una razón para irte.

Buenas razones para terminar una relación: Cuando miras la relación y no puedes recordar la última vez que fuiste feliz o no puedes pensar en nada bueno de estar en la relación, cuando incluso pensar en tu pareja te hace sentir miserable, es hora de alejarte.

La relación (o tu pareja) te hace sentir mal contigo mismo

Buenas razones para terminar una relación: Si tu relación o tu pareja te hace sentir inseguro, indigno, insignificante o mal contigo mismo, es una razón para irte.

Una pareja y la relación que tenemos con ella deberían animarte. Debe hacerte sentir bien, feliz, confiado y digno.

Buenas razones para terminar una relación: No importa si es deliberado o simplemente la combinación natural de ustedes dos juntos. Si te hace sentir mal contigo mismo, termínalo sin culpa.

La comunicación es mala o falta por completo

Buenas razones para terminar una relación: ¿Sientes que tratar de hablar con tu pareja es como golpearte la cabeza contra una pared de ladrillos? ¿Sientes que constantemente malinterpretan todo lo que dices (o viceversa) o siempre estás discutiendo? ¿Sientes que no hay nada de qué hablar?

La comunicación es un componente crítico de cualquier relación. Si es malo o falta por completo, la relación va a sufrir.

Buenas razones para terminar una relación: Por supuesto, primero puede probar con el asesoramiento para ver si puede mejorar la comunicación. Pero si eso no ayuda, o si tu pareja no está dispuesta a intentarlo, la mala comunicación acabará con la relación, por lo que es mejor que lo hagas ahora en lugar de esperar una relación miserable prolongada antes de que finalmente termine.

Tienes dudas importantes

Buenas razones para terminar una relación: Todo el mundo tiene dudas ocasionales sobre una relación. Pero suelen pasar. Piensa en los pies fríos que algunas personas sienten antes de una boda. No dura y cuando miras hacia atrás más tarde, te ríes.

Si tienes dudas importantes sobre la relación y no desaparecen, esta es tu intuición hablándote. Las dudas significativas significan que estás cuestionando cosas grandes y pequeñas. También significa que estás cuestionando todo.

Buenas razones para terminar una relación: Si está luchando por encontrar incluso un pequeño puñado de cosas en las que confía en su relación, probablemente sea una buena idea caminar.

Tu pareja no es emocionalmente saludable

Buenas razones para terminar una relación: ¿Tu pareja actúa paranoico o sospechoso? ¿Están ensimismados? ¿Se enfadan muy fácilmente? ¿Te manipulan para conseguir lo que quieren? Estos son signos de ser emocionalmente insalubre.

Una relación sólida se basa en la unión de dos personas emocionalmente sanas. Si uno de ustedes no es emocionalmente saludable, la relación tendrá problemas.

Buenas razones para terminar una relación: Recuerde que hay una diferencia entre la salud emocional y mental. Hay una gran diferencia entre apoyar a una pareja que está deprimida o estar con alguien que tiene trastorno bipolar y lo trata, y estar con una pareja que no tiene madurez o estabilidad emocional.

No ves otra manera

Buenas razones para terminar una relación: El Dr. John Gottman habla sobre los problemas perpetuos que tienen las parejas; estos son problemas que no puede resolver y seguirán surgiendo. La clave de estos problemas es que, aunque no puedas resolverlos y sigan surgiendo, puedes vivir con ellos.

Pero a veces tienes un problema o una diferencia que no se puede resolver y simplemente no puedes vivir con él. Simplemente no puedes imaginar estar en una relación donde exista este problema o diferencia. Es posible que ames profundamente a esta persona, pero simplemente no puedes ver un futuro con este problema o diferencia.

Buenas razones para terminar una relación: Si ese es el caso, terminar las cosas los liberará a ambos para encontrar una mejor pareja.

Hay más razones para ir que para quedarse

Buenas razones para terminar una relación: Ninguna relación es perfecta. Incluso en las mejores relaciones, cada miembro de la pareja podría contarte algunos inconvenientes de estar en esa relación. Pero se quedan porque hay más ventajas que inconvenientes.

Si observa sus razones para quedarse y para irse, y se da cuenta de que hay más razones para terminar que para quedarse, es una señal segura de que debe alejarse. Cuando haya más razones para que no te guste tu pareja o la relación, las cosas empeorarán si te quedas.

Buenas razones para terminar una relación: Reduce tus pérdidas para que puedas pasar a una relación que satisfaga mejor tus necesidades.

Pasas mucho tiempo pensando en otras personas.

Buenas razones para terminar una relación: ¿Te encuentras mirando a otras personas? ¿Galanteo? ¿Te imaginas saliendo con otra persona? ¿Ves una cara diferente o ninguna cara cuando te imaginas con una pareja en el futuro?

Una cosa es fantasear de vez en cuando con estar con otra persona, sexualmente o de otra manera. Pero si te das cuenta de que pasas mucho tiempo imaginándote con alguien que no sea tu pareja, coqueteando con otros o anhelando ser libre para tener una cita, la relación ya terminó.

Buenas razones para terminar una relación: Aléjate para que puedas empezar a conocer a otras personas.

Tienes diferentes valores

Buenas razones para terminar una relación: Todos tenemos diferentes valores y los priorizamos de manera diferente. Y si bien podemos estar de acuerdo en que todos pueden tener sus propios valores, cuando estás construyendo un futuro con alguien, es importante compartir valores similares y priorizarlos de manera similar.

Si los dos tienen valores muy diferentes, cualquier relación a largo plazo entre ustedes finalmente tendrá como resultado una seria fricción. Y será el tipo de fricción que los hará sentir miserables a ambos porque ambos están tratando de vivir alineados con sus valores y luchando por hacerlo porque no los comparten.

Buenas razones para terminar una relación: Si sabe cuáles son sus valores más importantes y su pareja no los comparte, es mejor dejarlo para que pueda encontrar una mejor pareja.

Se siente como la decisión correcta

Buenas razones para terminar una relación: ¿Te imaginas después de la ruptura y te sientes bien con esa decisión? ¿Sientes como si pudieras irte y nunca mirar hacia atrás con pesar? A veces no hay una razón específica, pero puedes sentir que romper es la decisión correcta.

Si la idea de romper con tu pareja te hace sentir más feliz, mejor y no hay señales de duda o arrepentimiento, ¿qué estás esperando? Ese tipo de confianza en la decisión debería ser todo lo que necesitas para saber que es hora de terminar las cosas.

Sigues fingiendo que las cosas son diferentes

Buenas razones para terminar una relación: ¿Pretendes ser feliz? ¿Pretendes que finalmente obtendrás la propuesta que has estado esperando? ¿Pretender que no lo dicen en serio cuando dicen que no quieren tener hijos? Si pasas más tiempo en una relación de fantasía que en la real, es una señal clara de que debes seguir adelante.

Finges que las cosas son diferentes porque lo que finges es lo que realmente quieres. E incluso si amas profundamente a esta persona, fingir que las cosas están bien o que algo cambiará no hará la diferencia.

Buenas razones para terminar una relación: Si tienes que fingir que las cosas son diferentes para mantener esta relación, es hora de terminarla. Te mereces una relación en la que puedas vivir la realidad de la relación y ser feliz.