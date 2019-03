(EN ACTUALIZACIÓN) Un edificio de tres pisos colapsó en Lagos, la capital de Nigeria, según las agencias de noticias. El edificio, que contiene una escuela primaria, se colapsó mientras estaban tomando clases, temiendo que unos 100 niños quedaran enterrados. Los equipos de rescate ya están en la escena y ya han rescatado al menos a ocho sobrevivientes.

Un reportero de la agencia Reuters habla de al menos ocho niños rescatados hasta ahora, habiendo visto a un niño de 10 años siendo sacado de los escombros cubierto de polvo, pero sin heridas visibles.

En declaraciones a la misma agencia, Ibrahim Farinloye, portavoz de la Agencia Nacional de gestión de Emergencias de la región, dijo que no había información inmediata sobre ninguna muerte, pero que “se cree que muchas personas, incluidos los niños, están actualmente atrapadas en el edificio”.

El portavoz también informó que el edificio se derrumbó a las 10:00 horas y que “el tercer piso del edificio contiene una escuela privada de la zona”. Associated Press (AP) afirma que estaban tomando clases a la hora del colapso, y los residentes de la zona dicen que estaban alrededor de 100 niños en la escuela. La BBC afirma, citando varios medios de comunicación locales, que el edificio también contenía varios pisos de viviendas.

El edificio está ubicado en la zona de Ita-faji, el corazón histórico de Lagos.

Reuters informa que, después del derrumbe, los equipos de rescate comenzaron a alejar los restos buscando sobrevivientes mientras miles de personas se acumulaban en las calles y en la cima de edificios adyacentes para asistir a los trabajos de rescate. La cuenta oficial de Twitter del gobierno de Lagos informa de las operaciones en curso.

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT

