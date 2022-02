10 SUPER Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: La fusión y explosión de Chernobyl es, con diferencia, el peor desastre nuclear que el mundo haya visto jamás. Si tienes más de 30 años, has oído hablar del famoso desastre soviético de Chernobyl. Si no lo has hecho, aquí tienes un resumen.

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: El 26 de abril de 1986, alrededor de la 1:23 am, el reactor #4 se sobrecalentó y explotó. Eso liberó una nube radiactiva que terminó matando a tres personas de inmediato y a varios miles directamente de la radiación.

El número exacto sigue siendo un poco un debate. También causó incalculables problemas en gran parte de Europa. La fusión creó un miedo a la energía nuclear que aún existe hoy en día, pero muchos de los hechos más interesantes e integrales no se han divulgado ampliamente. Aquí hay diez cosas (divididas en dos videos) que encuentro muy interesantes.

Suecia envió la primera alerta

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Hay que recordar que 1986 fue todavía durante la guerra fría. La Unión Soviética no le dijo a Occidente lo que estaba sucediendo justo cuando sucedió. De hecho, les tomó días decirle a su propia gente que evacuara las áreas cercanas.

Después de la explosión, los primeros occidentales en saberlo fueron trabajadores de plantas nucleares suecas cuyos sensores leyeron altos niveles de radiación. Suecia envió la primera alerta de que algo estaba pasando. No fue hasta que el mundo apuntó sus satélites hacia lo que ahora es el norte de Ucrania, que nos dimos cuenta de lo que había sucedido.

El yodo radiactivo es el primer asesino

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Después de la explosión, los verdaderos asesinos vienen en forma de isótopos radiactivos, transmitidos por partículas de polvo que flotan en el aire y caen al suelo. El yodo radiactivo es uno de los más peligrosos porque se puede acumular rápidamente en la glándula tiroides, lo que provoca cáncer de tiroides y la muerte.

Si tienes suficiente yodo natural almacenado en la tiroides, el yodo radiactivo no se acumulará. Pero si las personas carecen de yodo natural (como las que viven en áreas de suelos pobres en yodo), están particularmente en riesgo . Esta es la razón por la que los esfuerzos de socorro comienzan administrando pastillas de yodo a las personas en las áreas afectadas, tratando de evitar la acumulación de yodo radiactivo en sus cuerpos. Afortunadamente, el yodo – 131 tiene una vida media de solo 8 días, por lo que la amenaza no representa un problema a largo plazo.

El estroncio-90 y el cesio-137 son los asesinos a largo plazo

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Probablemente la amenaza más seria es el cesio – 137 y el estroncio-90. Tienen semividas de 30 y 28 años respectivamente. La verdadera amenaza con estos dos está en su ingestión. El estroncio-90 sigue la química del calcio, de modo que se incorpora fácilmente a los huesos y dientes, especialmente en los niños pequeños que han recibido leche de vacas que consumen forraje contaminado.

El cesio-137 es paralelo a la química del potasio, por lo que se absorbe fácilmente en la sangre y puede incorporarse a los tejidos de personas y animales. Todo esto causa graves problemas de salud y muertes a diferentes velocidades.

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: La vida media relativamente larga de estos dos isótopos todavía los convierte en un gran problema hoy en día. Solo alrededor de la mitad del material radiactivo se ha deteriorado en este momento, por lo tanto, una zona de exclusión por seguridad.

La radiación en Chernobyl es relativa

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: La radiación viene en muchas formas. En la ciencia, la radiación cae en un espectro de radiación electromagnética. Las longitudes de onda largas son cosas como ondas de radio. La luz está en algún lugar en el medio. Los isótopos radiactivos emiten longitudes pequeñas como los rayos alfa, beta y gamma. Pueden penetrar sus células y destruir su ADN. Por supuesto, estos rayos existen a nuestro alrededor todo el tiempo. Es la cantidad lo que importa.

Sorprendentemente, incluso muy cerca del reactor principal, sus niveles de radiación pueden ser muy bajos. De hecho, estar en el estacionamiento mirando el reactor fundido nos dio lecturas de dosímetros similares a volar alto en un avión sobre los postes. Para un video completo sobre la naturaleza relativa de la radiación, sugiero este video.

Nadie vive en Chernobyl

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Hay mucha gente que vive en Chernobyl en diferentes momentos. La ciudad fantasma que se ve en la mayoría de las fotos es la ciudad alimentadora de Pripyat. En teoría, ya nadie vive allí. Sin embargo, la ciudad de Chernobyl, que está a poco más de 10 km del reactor, tiene residentes que entran y salen en intervalos regulares. Además, en el documental Life After: Chernobyl que hicimos, encontramos más personas que viven «extraoficialmente» en la zona, como este tipo de 90 años.

Todavía puedes morir de radiación en Chernobyl

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Si ya sabías que la radiación no era tan mala en Chernobyl, podrías pensar que no es tan mala. A decir verdad, hay algunos puntos muy calientes. Estos puntos calientes generalmente se encuentran en grietas dentro y alrededor de Pripyat, donde se acumulan las partículas radiactivas. También están en áreas del bosque rojo donde gran parte de la lluvia radiactiva principal ocurrió como fue enterrada.

En tres ocasiones, mi contador geiger se salió de los gráficos. Esencialmente, nuestro personal de seguridad me dijo que probablemente podría estar de pie unas 4 horas acostado en ese lugar antes de sucumbir a la peligrosa radiación y luego morir lentamente a causa de ella. Fue más tiempo del que pensé que llevaría, pero no es nada con lo que perder el tiempo.

Los animales son radioactivos pero están bien

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Esta es una declaración relativa, obviamente. La radiación causa crecimientos extraños y defectos de nacimiento en los animales allí. Nosotros, como humanos, no soportaríamos ni siquiera un 1% de anormalidad en nuestra propia especie.

Sin embargo, para los animales aquí, esto parece un pequeño precio a pagar por vivir en un lugar que está relativamente libre de humanos. La triste verdad es que la presencia humana es probablemente el mayor problema para la mayoría de los animales para sobrevivir.

La profecía de la estrella de Ajenjo

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: En el libro de las revelaciones, un ángel predijo que una estrella gigante, una estrella de ajenjo, traería el día del juicio final (más o menos, eso es lo esencial). Bueno, adivina cuál es el nombre de la planta de ajenjo en esta región: no es otro que «Chernobyl», cuyo tocayo más tarde se convirtió en el nombre de la ciudad que alimentó la planta de energía. Parece siniestro. Sí, lo es. Encontrar las plantas de ajenjo allí era uno de mis principales objetivos.

En realidad se puede visitar Chernobyl

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Si bien fuimos el primer equipo con Animal Planet en tener acceso a esta amplia gama de la zona de exclusión para estudiar y filmar, en realidad se puede visitar como turista o como científico. No pasé por ningún turista estadounidense, pero había una o dos camionetas de visitantes polacos que venían a verlo. Claramente hay maneras de verlo si quieres ser aventurero. Por mi experiencia, lo recomiendo encarecidamente.

Les abrirá los ojos a aún más verdades sobre la energía nuclear. Solo ten cuidado. No creo que los guías generalmente le informen sobre los peligros potenciales. Recuerda, la radiación es un asesino silencioso, inodoro, insípido e invisible que te mata en el camino.

Chernóbil es un experimento increíble

Datos Sobre Chernóbil Que No Sabías: Es difícil para la mayoría de la gente ver el lado positivo de un desastre nuclear. Sin embargo, aunque nunca se podría someter a animales o seres humanos a estos niveles de radiación en un experimento diseñado, se pueden estudiar los efectos de los animales aquí y compararlos con los de fuera de la zona.

Esta fue una gran parte de los temas que discutimos en el documental de Chernobyl. Pero no lo estropearé todo. Ve a echar un vistazo y ver algo de lo que hicimos.

