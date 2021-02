Experto destaca que la comprensión del trastorno y la empatía de familiares y amigos es fundamental para las personas con TDAH.

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ha ganado evidencia en las últimas semanas por el informe del comportamiento del actor y cantante Fiuk durante el Gran Hermano Brasil 21 . Varios especialistas en Salud mental destacaron las características del trastorno, así como la necesidad de tratamientos y acompañamiento clínico para que el paciente tenga calidad de vida.

Si no se trata, el TDAH puede provocar varios daños personales y profesionales. Y si las personas que están alrededor no tienen conocimiento del problema, los juicios y la presión ejercidos sobre la persona pueden potenciar esos daños. Sin embargo, no siempre las personas notan los signos del trastorno, principalmente en adultos, que a menudo terminan siendo gravados como perezosos, desinteresados o incompetentes.

El médico psiquiatra y fundador del canal Salud Mental, Marco Antonio Abud, enumera 10 características muy comunes de los comportamientos cotidianos que pueden caracterizar la presencia del TDAH:

1. Aparición de retrasos constantes;

2. Conducción impulsiva en el tráfico (con más infracciones, multas y mayor riesgo de accidentes);

3. Falta de enfoque al asistir a reuniones largas, distraído con otros pensamientos;

4. Cansancio intenso y distracción al tener que hacer tareas no estimulantes;

5. Gran dificultad de relaciones, por la dificultad de elegir u otro y de inscribirse de compromisos;

6. Exceso de procrastinación para actividades consideradas aburridas o repetitivas;

7. Sensación de no poder relajarse, pareciendo estar con el motor encendido todo el tiempo;

8. Dificultad para priorizar tareas;

9. Estallidos de ira intensos y repentinos, que pasan en minutos, actuando, después, como nada hubiera pasado;

10. Desorganización extrema de objetos, ropa y otros artículos cotidianos.

El experto destacó otras altitudes que pueden indicar la presencia de TDAH en un adulto. “Hay varios adultos que sólo logran cumplir, con excelencia, cartas con plazo abierto, “en la última hora”, lo que lleva a un gigantesco gasto de energía y sufrimiento”, afirmó. Otros, terminan relaciones abruptamente, impulsivamente. O cambian de trabajo sin planificación debido a la dificultad para manejar las emociones negativas y las frustraciones.”

Ayuda de la familia y amigos es clave

Después de comprender la complejidad de los síntomas, el psiquiatra destaca lo importante que es el apoyo de familiares y amigos de que tiene déficit de atención. Para él, una de las principales actitudes es evitar actividades o modos de orientar comportamientos que sean punitivos, como dar bronca, criticar o agredir verbalmente.

“No tiene la menor utilidad, no ayudará persona con TDAH, aumentará los síntomas de ansiedad y síntomas de la rabia. Lo ideal es poner una rutina más estructurada, permitir que la persona tenga momentos de descanso, evitar dar muchas instrucciones al mismo tiempo y cuando la persona está haciendo una actividad, esperar a que concluya para dar una nueva tarea”, advirtió.

Otra actitud importante es hacer cumplidos ante los comportamientos positivos del paciente. “Estas personas son muy sensibles a los elogios y reconocimientos, como en la dedicación y el esfuerzo en las tareas realizadas.”

Rutina y tratamientos disponibles

Hay varias opciones de tratamiento para el trastorno, que se puede hacer con el uso de medicamentos y/o terapia conductual. “En caso de que el adulto no tenga el perfil comportamental muy bien entrenado será necesario el uso de medicaciones. A pesar de eso, no es sólo la medicación que va a auxiliar a ese paciente, hasta porque la medicación no cura el TDAH, pero ameniza los síntomas”, destacó Marco Antonio Abud.

Según el pisquiatra, es posible también adoptar algunas medidas en la rutina, como ejercicios físicos, alteraciones en la alimentación (como evitar ayuno prolongado y la ingestión de alimentos con mucha azúcar, por ejemplo), realizar la terapia cognitivo conductual para técnicas de organización, técnicas de pausas, descanso, y orientar al paciente sobre la importancia de evitar el uso de alcohol y drogas.

Mantente alerta

El TDAH es una condición neurobiológica, de causas genéticas, que aparece generalmente en la infancia y acompaña al individuo durante toda su vida. El diagnóstico del déficit debe ser realizado con cuidado por un profesional, considerando las diferentes características y fases de desarrollo cognitivo y emocional.