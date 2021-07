Así que relájate, duerme mejor, practica actividad física. De todos modos, no dejes que este villano afecte tu cabello. Siguiendo estos consejos es posible tener cabello largo, hermoso y saludable.

Por relajante que pueda parecer, no te laves el cabello con agua demasiado caliente no todos los días. El agua fría ayuda a datar las cutículas y evitar ese aspecto de pelo escamoso y arrepentido.

No hay presión al peinar el cabello. Desenredar las hebras de cualquier manera también causa daño. El mejor momento para hacerlo es durante la ducha o después de aplicar un leave-in, ya que las hebras son más flexibles y ofrecen menos resistencia.

Secadores y planchas roban agua y proteínas de las hebras, dice Gerlane De Lima. Seco, el cabello se rompe más fácilmente. Por lo tanto, coloque la secadora a un lado y, cuando sea imposible evitarlo, use un protector térmico.

La sequedad es uno de los principales villanos del cabello largo porque el osuro producido naturalmente en el cuero cabelludo no puede llegar a las puntas. “La hidratación es importante para mantener cualquier cabello hermoso y saludable, y en los casos de cabello comprado es indispensable”, dice Gerlane.

Parece contradictorio, pero no lo es. “Si quieres que te crezca el cabello, debes cortarte las puntas con regularidad”, explica la peluquera Gerlane De Lima. El corte es un estímulo para el crecimiento porque promueve una renovación de las hebras y elimina las puntas abiertas, que hacen que el cabello crezca más lentamente, agrega.

Los cambios metabólicos, las glándulas sebáceas incontroladas y los problemas de circulación sanguínea afectan el crecimiento del cabello. Para aquellos que tienen dermatitis seborreica (la temida caspa), psoriasis u otros cambios en la piel del cuero cabelludo, la orientación médica es esencial para que el tratamiento no interfiera con la sequedad y la calidad de las hebras, explica Bruna Duque Estrada, dermatóloga y especialista en enfermedades capilares.

