Según la ginecóloga y obstetra Erica Mantelli, durante el orgasmo la mujer tiene una gran sensación de placer físico. “La lubricación de la vagina y la musculatura de la pelvis tienen contracciones rítmicas e involuntarias: algunas mujeres sienten contracciones fuertes y otras, más suaves”, explica. Este momento no dura más de unos segundos, pero es arrebatador y te hace saber que sucedió: el cuerpo se relajará después, como si estuviera anestesiado. Si usted tiene dificultades para llegar a este clímax, echa un vistazo a las siguientes diez de las principales razones señaladas por los expertos.

Dispersarse durante el sexo

Incluso puede parecer que no está interesado en este momento, pero hay altas posibilidades de que sea culpable del exceso de estrés y las preocupaciones que bloquean la relajación. La ginecóloga y obstetra Erica Mantelli dice que los factores psicológicos que interfieren con la relación son aún más importantes que los físicos para la mujer. “Necesita estar 100% centrada en las relaciones sexuales para poder identificar en su cuerpo los lugares donde más siente placer”, dice el médico. “La mujer depende de estímulos acústicos y táctiles, a diferencia del hombre que se despierta más fácilmente, a menudo solo con estimulación visual”, dice.

Trate de tomar una ducha, escuchar una canción o recibir un masaje para mantenerse más relajado.

Apego a los tabúes

La psicoterapeuta Evelyn Vinocur explica que la educación rígida genera falsas creencias con respecto al sexo opuesto, la sexualidad, la masturbación y el orgasmo. “Muchas mujeres que creen en ella se sienten culpables, se preocupan demasiado y no pueden alcanzar el orgasmo”, dice. Buscar un psicólogo en tales casos puede ser una gran manera de trabajar con el miedo y la tensión.

Sólo con la luz apagada…

Sentirse avergonzado del cuerpo hasta el punto de preocuparse en el momento de la relación sexual interfiere con su placer. La psicóloga Janaína Reis explica que la mujer con baja autoestima tiende a no sentirse cómoda para explorar el cuerpo a través de toques y caricias para descubrir los puntos de placer. “La masturbación es una de las principales formas de lograr el autoconocimiento sexual”, dice. Si la mujer no se siente segura y no sabe cómo tener placer, puede tener dificultad para alcanzar el orgasmo tanto sola como con su pareja, ya que no puede guiarlo ni expresar cómo siente más placer.

La psicoterapeuta Evelyn recuerda otro problema de baja autoestima: la falsificación. “Por miedo a no complacer a la pareja, la mujer finge que ha alcanzado el orgasmo cuando, de hecho, no lo siente”, dice el profesional. “En estos casos, recomiendo una terapia breve para animar a la mujer a superar este bloqueo en relación con el cuerpo.”

Falta de atracción

Si sientes que tu pareja no te atrae sexualmente, los expertos recomiendan hacer una reflexión: ¿alguna vez has sentido deseo antes con esta pareja? Según Janaina Reis, es necesario identificar qué disfunción sexual presenta la mujer: deseo sexual hipoactivo (la falta de voluntad para tener relaciones sexuales, frigidez) o anorgasmia (incapacidad para alcanzar el orgasmo incluso con excitación).

Si es el primer caso, es posible que deba revisar las razones que lo llevaron a tener una relación amorosa con su pareja o los factores que interfieren con la atracción física, incluso puede ser el rencor de su esposo. “Es importante buscar ayuda con un terapeuta sexual”, recomienda Janaina.

Miedo de no poder

La expectativa de querer llegar al orgasmo puede causar el efecto inverso: dejarte aún más lejos del clímax. “Cuando una mujer experimenta la relación sexual relacionada tanto con su desempeño como con el objetivo de alcanzar el orgasmo, puede dejar de entregarse a las sensaciones placenteras del encuentro sexual”, explica Janaína Reis. Si siente que no puede controlar esta ansiedad, hable con un psicólogo.

Fatiga

Hay varias causas detrás de la fatiga, desde correr todos los días hasta problemas de salud como el cambio hormonal, la hipertensión y la fatiga crónica. “Las mujeres con fatiga pueden perder interés en las relaciones sexuales y comenzarlas solo para complacer a su pareja, sin poder disfrutar del momento y llegar al orgasmo”, explica la psicóloga Janaina. El cansancio excesivo puede ser un reflejo de la rutina agitada, pero si siente que está demasiado somnoliento y enfermo, hable con un médico.

Mala salud

Hay una multitud de enfermedades y problemas de salud que pueden interferir con la libido femenina y el orgasmo. Echa un vistazo a los principales, señalados por la ginecóloga Erica:

Infecciones vaginales y enfermedades en el cuello uterino, que pueden generar molestias en la penetración y dolor durante el coito, deteriorando la lubricación e interfiriendo con el placer sexual.

Enfermedades como la diabetes y los cambios hormonales, que disminuyen el estímulo causado en la zona erógena (zona de mayor placer), reduciendo también la sensibilidad de la mujer y la conducción del estímulo a través de nervios que envían un mensaje al cerebro.

Enfermedades psiquiátricas, estrés y ansiedad, que dañan los pensamientos de la mujer, obstaculizando su relajación e impidiendo que alcance fácilmente el clímax.

El abuso de drogas y alcohol, que causan repercusiones negativas en las relaciones sexuales, dificultando e incluso impidiendo la llegada al orgasmo.

Medicina

Algunos medicamentos inhiben la libido, es decir, la voluntad sexual: antidepresivos, diuréticos, medicamentos para la úlcera gástrica y anticonceptivos. “Los anticonceptivos previenen la ovulación y, con ello, reducen la libido”, explica Erica Mantelli. Las otras drogas actúan sobre el sistema nervioso central, disminuyendo la hormona responsable del placer.

Ciclo Menstrual

El placer sexual puede variar según su ciclo. “En la semana de la menstruación, su libido puede aumentar debido a los altos niveles hormonales, especialmente estrógeno y testosterona”, dice la ginecóloga Erica. Con el aumento de la circulación sanguínea en la región pélvica, el clítoris también se vuelve más sensible y es más fácil alcanzar el orgasmo.

Una semana después de la menstruación, los niveles hormonales permanecen altos y su cuerpo comienza a prepararse para la ovulación, que ocurre aproximadamente 14 días después de la menstruación. “En este período, la lubricación vaginal es mayor, favoreciendo la penetración y trayendo más comodidad a la mujer, que está más relajada para tener orgasmos”, dice el médico.

En la mitad del ciclo, se produce la ovulación y puede ser un período doloroso para la mujer, menos favorable para las relaciones sexuales. Ya en la semana anterior a la menstruación, hay libido y síndrome premenstrual, siendo una fase mucho más difícil de alcanzar el orgasmo. “Vale la pena recordar que hay que respetar este tiempo si no hay posibilidad de tener relaciones sexuales-final, dura solo unos días”, dice Erica.

Trauma de la violencia sexual

Las mujeres que ya han sido víctimas de violencia sexual necesitan un seguimiento médico rutinario, con apoyo psicológico y orientación sexual. “No tengas miedo ni vergüenza de hablar de lo que pasó y hablar con tu ginecólogo”, recomienda Erica Mantelli. Ella explica que en lugar de relajarse y disfrutar de las relaciones sexuales, la mujer puede recordar cenas tristes que suceden, interfiriendo con la libido. El apoyo profesional minimizará estos traumas y preparará a la mujer para una vida sexual saludable.