No se deje engañar por muchas de las creencias e ideas preconcebidas que, en ciertos casos, motivan el mal comportamiento. Aclarar, para siempre, todas las dudas sobre esta enfermedad y saber cómo lidiar con esta patología.

La diabetes ocurre cuando el páncreas no puede producir suficiente insulina o cuando, aunque produce esta hormona, el cuerpo no es capaz de usarla de manera efectiva. Podemos evitar esta enfermedad que afecta a más de un millón de portugueses? Aclarar este y otros temas y poner fin a los mitos que aún persisten. En caso de que tengas otras dudas, también puedes consultar la web de alfabetización sobre la enfermedad Diabetes 365º.

1. No es posible prevenir la diabetes

Es falso! Actualmente, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, pero los estudios muestran que la diabetes tipo 2, más asociada con un estilo de vida sedentario y una alimentación incorrecta, se puede prevenir en muchos casos manteniendo un peso equilibrado, siguiendo una dieta saludable y practicando ejercicio físico. Solo para hacerse una idea, una caminata diaria de 30 minutos le permite reducir el riesgo entre un 35% y un 40%.

2. La diabetes es una enfermedad asintomática

También es falso. Cuando los niveles de azúcar en sangre son muy altos, la diabetes se denuncia a través de una serie de síntomas, como micción en grandes cantidades y, más a menudo, sed constante e intensa, hambre persistente, boca seca, fatiga y picor en el cuerpo, además de visión borrosa, otra de las manifestaciones comunes.

3. La ingesta de grandes cantidades de azúcar causa diabetes

Falso! Comer demasiado azúcar, por sí solo, no provoca diabetes. Sin embargo, puede contribuir al sobrepeso, uno de los factores de riesgo para la diabetes tipo 2.

4. Los diabéticos no pueden comer dulces

Tampoco es verdad. Los diabéticos pueden comer dulces siempre y cuando estén integrados en un plan de alimentación saludable o en combinación con ejercicio. Tanto las personas sin la enfermedad como los diabéticos deben tener el mismo cuidado para ingerir dulces con límites y moderación, como también advierte este artículo.

5. Los diabéticos deben comer alimentos especiales

Esto también es falso. Un plan de alimentación saludable es el mismo para individuos sanos y diabéticos. Se recomienda comer alimentos bajos en grasa, especialmente en el caso de grasas saturadas y grasas trans. La dieta diaria también debe ser moderada en sal y azúcar, con comidas a base de granos enteros, verduras y frutas.

6. Los diabéticos no pueden comer carbohidratos

No es verdad. No hay alimentos prohibidos para diabéticos mientras equilibrada se consumen dosis y preferido versiones integrales. El diabético debe ser aconsejado sobre la planificación diaria de su dieta, así como sobre cómo equilibrar la medicación con la actividad física y el estilo de vida.

7. Los diabéticos no tienen una mayor propensión a desarrollar enfermedades graves

También es falso! La diabetes es una enfermedad crónica e implica un seguimiento cuidadoso. Sin el cuidado adecuado, los niveles de azúcar en la sangre pueden dañar, a largo plazo, varios órganos y tejidos. La diabetes se asocia con enfermedades cardiovasculares, puede provocar insuficiencia renal, implicar amputación de extremidades y conducir a la pérdida de la visión.

8. La diabetes sólo se trata con insulina

Otro mito que también corresponde a una falsedad. La insulina ayuda a mantener los niveles normales de azúcar en la sangre, pero no es la única medida efectiva para que el diabético evite complicaciones a largo plazo, al igual que no es el pasaporte para curar la enfermedad. Los diabéticos tipo 2 pueden no necesitar insulina para tratar la enfermedad.

9. Los diabéticos no pueden practicar ejercicio físico

Es falso! El ejercicio físico reduce la cantidad de azúcar en la sangre, ayuda a evitar el exceso de peso y previene las complicaciones de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda para todos los diabéticos, como también se puede confirmar en este artículo.

10. La diabetes gestacional solo afecta a mujeres diabéticas

Otro error. Este tipo de diabetes ocurre en mujeres que no tenían la enfermedad antes de quedar embarazadas. Si no se adoptan estrategias de prevención, casi la mitad de las mujeres con diabetes gestacional desarrollarán diabetes tipo 2. La diabetes gestacional, si no se controla, implica riesgo para la madre y el bebé, estando asociada con la necesidad de cesárea y la posibilidad de aborto espontáneo.

Los dos tipos más comunes de diabetes

Aprenda qué los distingue y qué debe considerar para proteger su salud:

– Diabetes Tipo 1

Más común en niños y adultos jóvenes, es causada por una reacción autoinmune del cuerpo que destruye las células productoras de insulina, impidiendo que el cuerpo produzca esta hormona. Los pacientes con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina para controlar los niveles de glucosa en sangre. Representa alrededor del 10% de los casos diagnosticados de diabetes.

– Diabetes Tipo 2

Es responsable de aproximadamente el 90% de los casos de diabetes. En este caso, el páncreas es capaz de producir insulina, pero el estilo de vida sedentario y la nutrición incorrecta, asociados con la historia familiar, hacen que el cuerpo se vuelva resistente a la acción de la insulina, obligando al páncreas a producir mayores cantidades de esta hormona hasta el punto de que su producción se vuelve insuficiente.

Este tipo de diabetes se puede tratar con la combinación de un estilo de vida saludable y medicamentos. Comer cada tres horas, por ejemplo, mantiene la glucosa en sangre más estable, ya que evita episodios de atracones que conducen a un mayor consumo de alimentos azucarados e insalubres y un consiguiente aumento de peso, advierten médicos y nutricionistas.