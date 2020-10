Up Next

Dónde encontrar: pescado particularmente graso, como el salmón, el atún, las sardinas y la cola de caballo, además de las semillas oleaginosas. El aceite de pescado en cápsulas también es una gran opción si no eres fanático de la gente de mar (pero toma menos de 3 g por día ya que pueden adelgazar tu sangre).

Por qué lo necesita: la investigación muestra que los ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como las cardíacas, el cáncer, la artritis y otros problemas en las articulaciones. Y más: los estudios encontraron que aquellas personas que ingirieron pescado rico en omega – 3 tenían menos probabilidades de tener degeneración macular (una condición que quita la visión central) que aquellas que no los comieron. Busque 1.1 g del nutriente diariamente.

Por qué lo necesita: los poderes curativos y antioxidantes de la vitamina C son esenciales. Los signos de una deficiencia de esta vitamina incluyen cabello resecado y con puntas abiertas, gingivitis (inflamación de las encías) y sangrado de las encías; piel resecada; dificultad de coagulación, facilidad para ganar hematomas, sangrado nasal y una peor capacidad para curar infecciones. Las mujeres mayores de 19 años necesitan 75 mg de vitamina C.

8. Vitamina C

Por qué lo necesita: el folato, que es una vitamina B, es crucial para prevenir la anemia, ya que produce nuevas células sanguíneas en el cuerpo. No obtener la cantidad óptima de ácido fólico puede aumentar el riesgo de cáncer de cuello uterino, colon, cerebro y pulmón. Y el folato es especialmente importante durante el embarazo. De hecho, se puede evitar entre el 50% y el 75% de los defectos de nacimiento graves con una ingesta adecuada de ácido fólico antes y durante el primer mes de embarazo. La dosis diaria recomendada es de 400 microgramos, pero esta cifra debe aumentarse a 600 microgramos para mujeres embarazadas y 500 microgramos para mujeres lactantes.

Dónde encontrar: en verduras de hoja verde oscuro, Carne roja magra, pollo, pavo, pescado, cereales, frijoles y granos integrales. Ingiéralos con alguna fuente de vitamina C para ayudar al cuerpo a absorber el hierro, dice Carol.

