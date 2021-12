¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

10 MEJORES ETFs para COMPRAR el 2022 y GANAR: Las acciones están en camino para otro gran año, con un seguimiento de más del 20% de ganancias, más o menos, dependiendo de sus inversiones personales o del índice que elija seguir más de cerca.

10 Mejores ETFs para comprar el 2022

En los talones de las ganancias del 18% para el popular índice S&P 500 en 2020 y las ganancias del 32% en 2019, ¡parece que los inversores en acciones no pueden hacer nada malo! Sin embargo, a medida que cerramos un año y miramos hacia el próximo, es una buena oportunidad para hacer un balance de su cartera y evaluar si tiene las inversiones adecuadas para el futuro. Los objetivos personales de cada uno son diferentes, pero la siguiente lista de los 10 mejores fondos cotizados en bolsa para 2022 debería tener algo que ofrecer a todos en función de su estrategia.

Mejores ETFs para comprar el 2022

SPDR S & P 500 ETF Trust (ticker: SPY)

Mejores ETFs para comprar el 2022: La madre de todos los fondos indexados, este fondo de acciones insignia de los Estados Unidos se compara con la popular lista de S&P de 500 de las corporaciones más grandes de Estados Unidos. SPY tiene una rica historia, se formó en 1993 y cuenta con uno de los grupos de negociación más líquidos y diversos de cualquier inversión en el planeta.

Mejores ETFs para comprar el 2022: Hay otros fondos similares por ahí, ya que la estrategia no es particularmente sofisticada, e incluso hay ETF más baratos que su ya muy asequible relación de gastos anuales de 0.095%, o 9 9.50 por cada $10,000 invertidos. Pero no encontrará una inversión más arraigada o fácil de comerciar por ahí. Si solo está buscando un juego de vainilla en las acciones, esto es todo, y teniendo en cuenta que el S&P 500 ha aumentado más de un 22% en 2021, hay peores formas de avanzar si las cosas continúan alcistas en 2022.

Activos bajo administración, o AUM: $412 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Las grandes acciones estadounidenses son importantes para mantener, ya que representan las compañías más grandes y, por lo tanto, la mayor parte de la actividad económica. Sin embargo, las acciones más pequeñas también tienen mucho que ofrecer, especialmente si cree que el aumento constante de la demanda tanto de las empresas como de los consumidores en 2021 continuará en el Nuevo Año.

Mejores ETFs para comprar el 2022: Este fondo de Vanguardia ofrece exposición a empresas pequeñas y medianas que podrían beneficiarse más rápida y dramáticamente que las corporaciones más grandes y maduras. TWO se basa en el índice Russell 2000, lo que significa que excluye a las 1.000 principales empresas estadounidenses y luego construye su cartera con las próximas 2.000 acciones en línea. Las principales participaciones actuales incluyen al operador de teatro AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), empresa de software empresarial Asana Inc. (ASAN) and footwear company Crocs Inc. (CROX).

AUM: 6 6,9 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022

Invesco QQQ ETF (QQQ)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Otro enfoque es el fondo QQQ, el ETF más grande ofrecido por Invesco. Este fondo no lo anuncia expresamente en su nombre, pero se compara con el Nasdaq-100, es decir, las 100 principales empresas que figuran en la bolsa Nasdaq centrada en la tecnología y excluye a las que figuran en la bolsa de Nueva York más tradicional.

Mejores ETFs para comprar el 2022: Eso resulta en un aspecto muy diferente al del ESPÍA, que tiene la tecnología en su sector más grande en peso, con un 23%, seguido de los servicios financieros, con un 13%. QQQ, en cambio, tiene un enorme 48% en tecnología y 18% en servicios de comunicación, con algunas acciones en ese segmento como el operador de Facebook Meta Platforms Inc. (FB) caer en esta última categoría a pesar de que la mayoría de la gente los ve principalmente como nombres de Silicon Valley. Hay riesgos con un sesgo hacia la tecnología, por supuesto, pero el sector ha superado últimamente, ya que el Nasdaq-100 ha acumulado ganancias del 27% en el año hasta la fecha para superar ligeramente al S&P 500 más tradicional.

AUM: $203 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Otro fondo importante centrado en acciones que podría ser el mejor ETF para 2022 para ciertos inversores es este fondo orientado a los ingresos de Schwab. Es uno de los ETF de dividendos más baratos que hay, con SCHD cobrando solo el 0,06% anual en tarifas, o solo 6 6 al año por cada $10,000 invertidos. Y con un rendimiento de dividendos actual del 3%, en comparación con un mero 1,3% para el S&P 500, es mucho más generoso que el fondo de índices típico.

Mejores ETFs para comprar el 2022: La guinda del pastel es que, a diferencia de algunos ETF de dividendos que dependen en exceso de una lista corta de compañías que pagan bien, ninguna acción individual vale más del 4% de la cartera de SCHD en la actualidad para ofrecer una inversión verdaderamente diversificada y de bajo riesgo. Si está más interesado en los ingresos que en el crecimiento en 2022, este podría ser el fondo para usted.

AUM: $30,4 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Por supuesto, es posible que no desee preocuparse por si ir grande o pequeño con sus acciones, o si ir pesado en tecnología o pesado en acciones que pagan dividendos. El fondo VTI elimina las conjeturas si se siente de esta manera al ofrecer una mirada a todo el universo de acciones que cotizan en bolsa en los Estados Unidos.Comparado con una lista casi completa de corporaciones nacionales con más de 3,500 posiciones totales en la actualidad, este fondo de Vanguardia realmente ofrece una mirada al mercado de valores total.

Mejores ETFs para comprar el 2022: Por supuesto, se inclina hacia acciones más grandes como Apple Inc. (AAPL) y Johnson & Johnson (JNJ), por lo que las blue chips impulsarán el rendimiento más que las pequeñas tapas. Pero con una lista ampliamente diversificada de participaciones y una relación de gastos de fondo que es típica de los fondos indexados de Vanguard, esta podría ser la forma más sencilla de comprar en el mercado de valores en 2022 sin pensar demasiado las cosas.

AUM: $283,3 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022

KraneShares Global Carbon ETF (KRBN)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Con los fondos de índice más generales fuera del camino, demos un giro hacia los ETF tácticos que hay con KRBN. En la era del cambio climático, los mercados de carbono y los regímenes de comercio de derechos de emisión están en aumento. Y este fondo de la tienda de inversión más pequeña KraneShares es el principal vehículo de intercambio para que los inversores de poco tiempo tomen parte en los precios del carbono a través de su plataforma de corretaje existente.

Mejores ETFs para comprar el 2022: Con más de assets 1.4 mil millones en activos, se ha vuelto muy popular recientemente – y por una buena razón. Los contratos de futuros de crédito de carbono rastreados por este fondo han alcanzado récords regularmente en el último año más o menos, y el KRBN ha aumentado un 120% en lo que va de 2021 como resultado. Si espera que esta tendencia continúe en 2022, vale la pena echar un vistazo a este ETF.

AUM: $1,4 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022

iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Tomando un enfoque ligeramente diferente a los problemas climáticos, este ETF consciente de ESG de iShares. Como ya sabrá, ese acrónimo significa cuestiones ambientales, sociales y de gobierno, lo que significa que este fondo trata de ser consciente de la creciente preocupación entre los inversores de que su efectivo se invierta en empresas que están en línea con sus valores personales.

Mejores ETFs para comprar el 2022: Eso significa que no hay compañías de carbón sucio, ni fabricantes de armas de fuego, y una metodología de selección para garantizar que la junta y la estructura de gobierno de las participaciones en este fondo no dependan completamente de hombres blancos viejos. No solo es un fondo como ESGU cada vez más popular debido a razones sociales, sino que muchos inversores están aprendiendo que no tienen que sacrificar el rendimiento para invertir con un ojo puesto en sus valores; ESGU está a la par con el año más amplio del índice S&P 500 hasta la fecha en 2021, y este fondo ESG líder también podría valer la pena echarle un vistazo en 2022.

Activos corrientes: 24.300 millones de dólares

Mejores ETFs para comprar el 2022

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Otro juego táctico es PDBC, el más grande entre los ETF de materias primas que existen, medido por los activos bajo administración. Teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado últimamente de los altos costos de los materiales, este podría ser un fondo que merezca la pena ver en 2022, ya sea para beneficiarse del aumento de los precios o como cobertura contra las presiones inflacionarias. Para que quede claro, este fondo negociado en bolsa gestionado activamente no posee acciones relacionadas con productos básicos que puede gustarle a los mineros de oro o a las compañías petroleras.

Mejores ETFs para comprar el 2022: En cambio, sigue las materias primas mismas a través de un índice de 15 contratos de futuros de materias primas muy negociados y otros instrumentos. Esta es una distinción importante porque no existe una correlación de 1 a 1 entre los materiales y las existencias que los producen. Por lo tanto, si desea obtener una exposición directa a mercados clave de productos básicos, incluidos el petróleo, el gas natural, el maíz y el cobre, sin los formularios de impuestos K – 1 que a veces hacen que ese tipo de inversiones sea un dolor de cabeza para los pequeños inversores, vale la pena echar un vistazo a este fondo Invesco.

Activos corrientes: 4.400 millones de dólares

Mejores ETFs para comprar el 2022

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT)

Mejores ETFs para comprar el 2022: Los nueve ETF anteriores en esta lista han sido fondos centrados en acciones, ya que los mercados de valores se han recuperado fuertemente en el último año o dos, mientras que las tasas de interés se han mantenido persistentemente bajas. Pero en aras de la diversificación, y porque el pasado no siempre es prólogo, este fondo de bonos de Vanguard podría valer la pena echarle un vistazo. VCLT invierte en bonos corporativos a largo plazo, con un enfoque en bonos de» grado de inversión » de compañías bien capitalizadas.

Mejores ETFs para comprar el 2022: En otras palabras, aquí no hay bonos basura. Sin embargo, la larga duración de entre 10 y 25 años de cada uno de los aproximadamente 2.500 bonos significa que el fondo puede generar una ligera prima sobre estos instrumentos de deuda. El rendimiento actual es de alrededor del 3%, y con el rendimiento típico de las acciones del S&P 500 solo del 1,3% con el riesgo de una volatilidad mucho mayor de la que se ve en los mercados de bonos, VCLT podría ser una buena inversión fundamental para aquellos que desean algo más que inversiones en acciones orientadas al crecimiento en su cartera de 2022.

AUM: 5 5,41 mil millones

Mejores ETFs para comprar el 2022