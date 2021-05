Me encontré con la siguiente encuesta: “¿qué te estresa más? “Por curiosidad, hice clic para ver el porcentaje de los resultados, y para mi sorpresa el ranking fue el siguiente: niños 10%, tráfico 18%, Trabajo-19%, falta de tiempo 23% y Relación 30%. Estos datos me llevaron a una reflexión que compartí contigo: “¿por qué la gente se ha estresado más con sus compañeros que con el tráfico que es insostenible o con la falta de tiempo que a veces nos hace renunciar a algunos placeres personales?”

Combinando mis conocimientos con mis ideas y experiencias profesionales y personales, llegué a la conclusión de que las principales razones de tal estadística son la rutina, la frustración por la falta de tiempo para la familia, la irritación por querer que el otro sea como tú, las peleas, los ataques de celos, el ex, el compañero de trabajo, los niños pequeños, las facturas de la casa, la situación financiera de la pareja, la falta de sexo, la falta de diálogo y la manía molesta, entre otros hábitos.

Por lo tanto, sugiero estas acciones como una forma de ayudar a reducir el estrés, y dejar de ser parte de esta triste estadística, ya que es en la relación que debemos sentirnos más felices, amados, completos y realizados.

1-Reduzca la velocidad e intente calmarse y relajarse en el camino a casa del trabajo, escuchando una canción o leyendo un libro, para que no regrese a casa con ira y vierta toda su ira y frustración en el primero que aparece frente a usted. No olvide que los familiares y socios no tienen la culpa de sus problemas en el trabajo.

2 – durante las comidas y especialmente las cenas conmemorativas, trate de hablar de sí mismo, sueños y planes para el futuro, tomando este tiempo para conversaciones agradables y no cargos, acusaciones y peleas.

3-busca actividades que agraden a ambos y que se puedan hacer juntos para salir de la rutina, como caminar por el parque, ir a Kart o caminar por la playa. Pero recuerde que todo debe hacerse sobre la base de la diversión y no la disputa, ya que no son rivales y no hay “el mejor” o “el campeón” en la pareja.

4-hable con su pareja acerca de sus problemas, en lugar de volcarse unos a otros. Si algo está sucediendo en su vida, hable y exponga sus sentimientos, en lugar de gritar “no es asunto suyo” o “no sirve de nada, no entiende. “Recuerde que la carga cuando se comparte es más fácil de llevar.

5-evita “dar razones” para las peleas haciendo cosas que sabes que a la otra persona no le gustan. Por ejemplo, tome mucho tiempo para ordenar y llegar tarde o dejar el baño desordenado y la habitación desordenada.

8-compartir la educación del niño hablando antes de tomar cualquier decisión, para que uno no termine quitándole la autoridad al otro, o pasando por alto la confianza del compañero y las reglas de la Casa. Las madres, por ejemplo, tienen el mal hábito de permitir que los hijos se vayan sin el permiso del padre, por lo que cuando el marido llega a casa y no encuentra a los hijos, la lucha es inevitable.

9-expande tu manera de ver el mundo, no lo veas todo con tus ojos y no requieras que otros vivan o actúen de acuerdo a lo que creas que es correcto. Su marido no está obligado a disfrutar de la comida vegetariana, ni su esposa a ver el fútbol en el bar con los amigos.

10 – no permanezcan juntos solo por conveniencia, porque una relación está hecha de amor, afecto, respeto y compañía. Si nada de esto existe, es porque ya no existe una relación y más bien una convivencia, que tal vez sea incluso extremadamente desgastada y despreciativa para ambos.