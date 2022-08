10 juegos de android para jugar sin internet

Los fans de los juegos zombies no han quedado olvidados en esta lista con un excelente FPS ambientado en esta temática como Dead Trigger 2 . Después de que el mundo está infestado por un virus letal que causa mutaciones en los humanos, lo mejor es reunir tu mejor arsenal y salir en una lucha por la supervivencia entre vivos y muertos vivientes.

Temple Run es otro adictivo juego de carreras en el que el jugador controla a un personaje huyendo de un demonio. En el camino encontrarás varios obstáculos que podrás evitar con saltos o cambios de trayectoria, pero no olvides recoger tantas monedas como puedas durante tu odisea.

Juegos de Android para jugar sin internet: Para aquellos que buscan nuevos juegos para su teléfono inteligente o tableta Android, no hay mejor lugar para encontrarlos que en Play Store . En ella encontrarás un amplio abanico de posibilidades, pero no todos se pueden jugar sin conexión a internet.

