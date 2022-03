10 CRIPTOMONEDAS con más FUTURO> Compra SEGURA!

La moneda USD es un tipo de criptomoneda que se conoce como una moneda estable. Siempre puede canjear una moneda de 1 USD por US 1 1.00, lo que le da un precio estable. Cada USDC está respaldado por un dólar o activo con valor razonable equivalente, que se mantiene en cuentas con instituciones financieras reguladas por EE. Fue diseñado para permitir que los dólares se conviertan fácilmente a criptomonedas y se usen internacionalmente. Es una de las mejores criptomonedas para comprar en el futuro.

Ethereum es la segunda criptomoneda más popular con la nueva versión de Ethereum 2.0 para cubrir los problemas existentes de la original. Es una cadena de bloques de código abierto para impulsar aplicaciones potenciales de manera eficiente. La plataforma consiste en finanzas descentralizadas, tokens no fungibles, así como contratos inteligentes. Es una de las mejores criptomonedas para comprar e invertir en el futuro.

Bitcoin sigue siendo una adición digna a cualquier cartera. Bitcoin vuelve a subir a niveles mucho más altos que sus picos anteriores, incluso alcanzando un máximo récord de US 6 69,000 en noviembre. Aunque Bitcoin viene con un punto de precio más alto que daña la rentabilidad a corto plazo, los criptoinversores aún consideran que la criptomoneda más antigua es una apuesta inteligente para la tenencia a largo plazo.

By