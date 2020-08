10 Cosas que Nunca Debe Buscar En Google

Su nombre, “sospechosos criminales”, ácaros o animales peligrosos son algunos temas que no se aconsejan investigar.

La idea partió del canal de YouTube Bright Side: ¿qué será más perturbador, o incluso dañino, buscar en internet? Antes de leer, se pone la advertencia que puede sentir la tentación de buscar estos temas.

Síntomas (físicos o psicológicos)

Ahora hay muchas páginas webs especializadas en contenidos relacionados con la salud, la mayoría de ellos no son gestionados por profesionales en el área. Buscar el significado de sus síntomas en Internet no lo ayudará, por el contrario, puede hacer que sienta pánico. El llamado “Doctor Google” tiene el control de la información incorrecta, que fácilmente puede llevarnos a pensar en diagnósticos que a menudo no coinciden con la realidad.

Tu nombre

al menos una vez en su vida una persona ha buscado su nombre en Google. No es ningún secreto que en la era del Internet nuestra privacidad se cuestiona en todo momento. Si intentas buscar en Google tu nombre, es muy probable que encuentres algunos resultados desagradables como más fotografías e información desactualizada, o contenido irrelevante e incorrecto.

Temas sospechosos

Puede buscar temas como “pasos para hacer una bomba “o” cómo hacer anfetaminas ” por pura curiosidad. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los servicios de seguridad y control de drogas siempre rastrean este tipo de búsquedas, y su dirección IP puede aparecer en una base de datos de este tipo.

Ácaros

Probablemente hayas oído hablar de estos pequeños seres vivos que no son visibles a simple vista, que se infiltran en todo lo que son colchones, cojines, alfombras. Hay quienes son alérgicos a ellos, y hay quienes tienen ataques de asma debido a ellos. “Googlear” sobre el supuesto solo te traerá pesadillas por la noche, probablemente al imaginar ejércitos de estos pequeños artrópodos.

Puntos negros

No es que el tema sea aterrador o lo haga meterse en problemas, pero no es estéticamente agradable. Ahora hay programas dedicados al tema, como el caso del Dr. Pimple, para muchos este tema puede ser visualmente maloliente. Por lo tanto, el consejo es no buscarlos

Cáncer

Estos son los casos en los que cuanto menos sepa, mejor dormirá. Hay tantos tipos y particularidades asociadas con esta enfermedad, que la mayoría de ellas también corresponden a síntomas que pueden ser comunes a muchas otras afecciones inofensivas. La mayoría de las personas experimentan estados como mareos, debilidad, náuseas, entre otros, por lo que es probable que confundan otra cosa con el cáncer. Lo mejor será siempre hacer exámenes médicos cuando haya alguna sospecha de que hay algo mal con su salud.

Enfermedades de la piel

Hay muchas enfermedades relacionadas con la piel, y la mayoría de ellas no se identifican con un aspecto físico particularmente hermoso. Por alguna razón, es posible encontrar miles de imágenes de todas ellas en la búsqueda de imágenes de Google. Sin embargo, es mucho mejor permanecer en la ignorancia porque este tipo de contenido puede ser extremadamente molesto para algunos. Elija consultar a un especialista si tiene algún síntoma.

Pulmones de fumadores

El tabaco es nocivo para la salud, en todos los niveles, comprometiendo el bienestar general del organismo. Pero son los pulmones los verdaderos perjudicados por la nicotina, y a menudo se vuelven completamente negros después de unos años de fumar a diario. Google está lleno de imágenes de los pulmones anormales de fumadores adictos, completamente aterradoras. Por supuesto, puede intentar buscar esto en Google si necesita una fuerte motivación para dejar de fumar, pero es mejor no hacerlo, algunas personas pueden ser sensibles ante estas fotos.

Animales peligrosos

Aléjese de tal tema a menos que quiera adquirir nuevas fobias. Hay muchos animales intimidantes en nuestro planeta. Además, tal fobia puede desalentar los viajes a países exóticos.

Parto

Por supuesto, las escenas de partos son comunes en las películas, en la gran pantalla, la escena es ciertamente más inofensiva que en la realidad. Sin embargo, el verdadero proceso de dar a luz es mucho más.