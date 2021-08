El mundo ya está vacunando a la población contra la covid-19. ¿Tiene preguntas sobre la inmunización? Ver 10 cosas que debe saber sobre la vacuna contra la covid-19.

Los segmentos de trabajadores del transporte se incluyeron en el grupo prioritario de vacunación contra la covid-19. Han surgido muchas dudas, algunas de ellas alimentadas por noticias falsas que circulan en Internet.

Para ayudarlo a obtener más información sobre la vacuna, SEST SENAT ha preparado una guía con las 10 preguntas principales sobre la vacuna contra la covid-19.

Vacuna Covid-19 ¿Por qué debo vacunarme?

¡Porque las vacunas salvan vidas! Muchas enfermedades se han erradicado gracias a la vacunación, al igual que la viruela y la poliomielitis. Debido a los movimientos antivacinos, algunas enfermedades han tenido nuevos brotes después de décadas sin registros, como es el caso del sarampión. Solo la vacuna es capaz de controlar una enfermedad y ponerle fin. Las vacunas salvan vidas y pueden librarnos de la covid-19.

¿Qué es la inmunidad colectiva?

Cuando llegamos a un gran número de personas vacunadas, se puede detener la propagación del virus. De esta manera, incluso las personas que no pudieron vacunarse, por una variedad de razones, también están protegidas contra la enfermedad. La vacunación es también un acto de valentía y protección para los más vulnerables.

¿Pueden los empleados que se oponen a la vacunación ser despedidos por una buena razón?

La vacunación es un acto del colectivo y no solo del individuo. Por lo tanto, los expertos en derecho laboral y proceso advierten que es posible, sí, hay una renuncia si el empleado se opone a la vacunación. Ya que esto puede poner en riesgo la salud de toda la empresa, que tiene como obligación cuidar el ambiente de trabajo y la salud de sus empleados.

¿Es segura la vacuna?

La producción de vacunas depende de la participación de miles de personas, que prueban sus efectos y los monitorean incluso después de su liberación. Al igual que las otras, la vacuna covid-19 se ha sometido a rigurosas pruebas de calidad. Y como el fin de la pandemia es de interés mundial, en un año, se produjeron miles de estudios científicos y/o se apartaron de las tecnologías ya existentes, por lo que la vacuna se creó en un tiempo récord.

¿La vacuna frenar la proliferación de otros virus resistentes?

¿Qué significa eso? Después de un tiempo tomando medicamentos, los virus y las bacterias pueden volverse resistentes a ellos, lo que hace que algunas enfermedades no se traten. La vacunación reduce el uso de medicamentos como antibióticos y antivirales, disminuyendo la aparición y propagación de virus y bacterias resistentes.

¿Cuántas dosis de la vacuna?

Para garantizar la eficacia total, se requieren 2 dosis de la vacuna, con un intervalo de 28 días entre ellas.

¿Quién debe vacunarse?

Mientras no haya contraindicación para su salud, vacunarse es un acto de altruismo y conciencia. Todo el mundo debe tomar para protegerse y proteger a los que aman. En caso de que forme parte de un grupo que no ha sido examinado, debe buscar asesoramiento médico.

¿Quién no puede tomar la vacuna?

Las personas que tienen o han tenido una alergia a cualquier componente de la vacuna, las personas con enfermedad aguda o fiebre, o la aparición aguda de enfermedades crónicas no controladas en el momento de la vacunación, y las mujeres embarazadas que no han recibido asesoramiento médico no deben ser vacunadas.

¿Cuándo comienza a surtir efecto la vacuna?

En general, algunos inmunizadores comienzan a surtir efecto 10 días después de la aplicación de la primera dosis. Pero el efecto completo se espera solo hasta 28 días después de la segunda dosis.

¿Cuándo se vacunará a los segmentos de Trabajadores del Transporte?

Se estima que los segmentos profesionales del transporte se incorporarán en la cuarta etapa de vacunación, cuya fecha de inicio aún será definida por el Ministerio de Salud.