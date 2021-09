Algunas personas tratan de hacer “terapia de compras”. Hay muchas razones por las que comprar puede ser adictivo. April Lane Benson, autora de ‘Comprar o no comprar: Por qué hacemos Overshop y cómo parar’, dice: “algunos de los motivadores incluyen el deseo de sentirse mejor consigo mismo o sentirse más seguro. Comprar también puede ser una forma de calentar, sentirse más en control o llenar un vacío interno.”

Se ha descubierto que la hidratación más de una vez al día tiene el efecto contrario al deseado. Joshua Zeichner, director de investigación cosmética y clínica en el departamento de dermatología del Hospital Mount Sinai en Nueva York, dice: “Al proporcionar una barrera falsa al medio ambiente, la piel no necesita trabajar tanto como normalmente lo haría para mantenerse niveles adecuados de hidratación. Si quita la crema hidratante rápidamente, su piel podría secarse e inflamarse.

¡10 Cosas ‘normales’ que pueden ser adictivas!.- Cuando pensamos en adiciones, generalmente pensamos inmediatamente en riesgos extremadamente dañinos, como el alcohol, el tabaco y las drogas . No pensamos en cómo alguien puede ser psicológicamente y emocionalmente adicto a sentarse frente a la televisión durante seis horas todos los días mientras ese contenido envía productos químicos a su cerebro, afectando su estado de ánimo.

