10 Consejos para Combatir el Insomnio

6.- No coma ni beba nada justo antes de acostarse. Comer una cena tardía o un refrigerio antes de acostarse puede activar el sistema digestivo y mantenerlo despierto. Si sufre de reflujo gastroesofágico (ERGE) o acidez estomacal, es aún más importante evitar comer y beber justo antes de acostarse, ya que esto puede empeorar sus síntomas. Además, beber una gran cantidad de líquidos antes de acostarse puede abrumar la vejiga, lo que requiere visitas frecuentes al baño que perturban su sueño.

5.- Limite las actividades en la cama. La cama es para dormir y tener sexo y eso es todo. Si sufre de insomnio, no equilibre la chequera, no estudie ni haga llamadas telefónicas, por ejemplo, mientras está en la cama o incluso en el dormitorio, y evite ver televisión o escuchar la radio. Todas estas actividades pueden aumentar el estado de alerta y dificultar el sueño.

3.- Limita las siestas. Si bien la siesta parece una manera adecuada de ponerse al día con la falta de sueño, no siempre es así. Es importante establecer y mantener un patrón de sueño regular y entrenarse para asociar el sueño con señales como la oscuridad y una hora de acostarse consistente. La siesta puede afectar la calidad del sueño nocturno.

2.- Elimina el alcohol y los estimulantes como la nicotina y la cafeína. Los efectos de la cafeína pueden durar varias horas, tal vez hasta 24 horas, por lo que las posibilidades de que afecte el sueño son significativas. La cafeína no solo puede causar dificultad para iniciar el sueño, sino que también puede causar despertares frecuentes. El alcohol puede tener un efecto sedante durante las primeras horas después del consumo, pero luego puede provocar despertares frecuentes y un sueño nocturno no reparador. Si toma medicamentos que actúan como estimulantes, como descongestionantes o inhaladores para el asma, pregúntele a su médico cuándo es mejor tomarlos para ayudar a minimizar cualquier efecto sobre el sueño.

