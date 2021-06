Lleno de sabor y fácil de preparar, es altamente nutritivo. Investigaciones recientes han encontrado que el té verde con limón está asociado con una larga lista de beneficios para la salud.

Rico en antioxidantes

El té verde y el limón son ricos en antioxidantes, compuestos que ayudan a proteger contra la inflamación y el daño celular debido a la oxidación.

Promueve la pérdida de peso

El té verde con limón puede ser una gran adición a una dieta saludable para perder peso. De hecho, varios estudios sugieren que el té verde puede ayudar en la pérdida de peso y aumentar la quema de grasa.

Protege contra la diabetes

Curiosamente, algunas investigaciones sugieren que el té verde puede ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre y proteger contra la diabetes tipo 2 . Beber té regularmente también puede reducir la inflamación y aumentar la capacidad del cuerpo para usar la insulina de manera eficiente.

Puede mejorar la salud del corazón

Estudios recientes han encontrado que tanto el té verde como el limón están asociados con varios beneficios para la salud del corazón. Los flavonoides cítricos, incluidos los que se encuentran en los limones, pueden suprimir la inflamación, mejorar la función de los vasos sanguíneos y ayudar a tener niveles saludables de colesterol. Por otro lado, se concluyó que las personas que consumían limones Diariamente vieron disminuir los niveles de presión arterial, especialmente cuando también caminaban regularmente.

Ayuda a tener un cerebro sano

Algunos estudios sugieren que el té verde y el limón pueden ofrecer varios beneficios para la salud del cerebro, con un hallazgo que beber té verde se ha asociado con un menor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

Puede aumentar la inmunidad

los limones son una excelente fuente de vitamina C, un micronutriente soluble en agua con potentes propiedades antioxidantes. La vitamina C juega un papel central en el sistema inmunológico, disminuyendo la inflamación y aumentando la función de las células inmunes. Aumentar la ingesta de vitamina C también puede ayudar a tratar y prevenir muchos tipos de infecciones respiratorias y sistémicas.

Aumenta los niveles de energía

El té verde es una fuente natural de cafeína , un estimulante del sistema nervioso central que aumenta los niveles de energía. Los estudios sugieren que, además de combatir la fatiga, la cafeína puede aumentar el estado de alerta y mejorar el funcionamiento cognitivo y físico.

Puede ayudar a prevenir los cálculos renales

Los cálculos renales son depósitos minerales duros que se pueden formar en los riñones causando síntomas como dolor, náuseas y micción frecuente. Beber té verde con limón es una gran manera de ayudar a prevenir la formación de cálculos renales.

Puede ayudar a proteger contra el cáncer

El té verde y el limón tienen propiedades poderosas en la lucha contra el cáncer. Varios estudios sugieren que ciertos compuestos extraídos de los limones pueden ayudar a prevenir el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas. Otros estudios indican que comer más frutas cítricas puede estar asociado con un menor riesgo de varios tipos de cáncer, incluyendo pulmón, estómago, esófago y mama.

Hidratar

Beber té verde con limón puede ser una gran manera de mantenerse hidratado. La hidratación es esencial para la salud de la piel, el control de peso, la función cerebral, la salud digestiva y la función renal.