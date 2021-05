La diabetes es una enfermedad que está estrictamente relacionada con los hábitos alimenticios de las personas. “Es importante tener una dieta equilibrada, rica en fibra y estar siempre atento a la cantidad de carbohidratos en los alimentos para que no exceda la recomendación diaria”, dice la nutricionista Nicole Trevisan.

Por supuesto, ningún alimento por sí solo funciona un milagro, pero en una dieta equilibrada algunos pueden promover muchos beneficios para las personas con diabetes. Hablamos con expertos y enumeramos diez alimentos que son aliados de aquellos que tienen diabetes!

En común todos estos alimentos tienen un bajo índice glucémico, que es la velocidad con la que la glucosa entra en el cuerpo. Los alimentos con altos índices glucémicos no suelen estar orientados a aquellos que tienen diabetes porque elevan rápidamente la glucosa en sangre y a su vez conducen a picos en la insulina, precisamente la hormona que las personas con diabetes tienen dificultad para producir. Sin ser capaz de absorber la glucosa correctamente, entra en el torrente sanguíneo y puede conducir a complicaciones como la oxidación de los vasos.

Vea los beneficios del aguacate, la avena, el pescado de aguas profundas, el yogur sin grasa, las almendras, las legumbres, las semillas de lino, la chía, la papa de yacón y las harinas funcionales.

Aguacate

El aguacate es un gran alimento para las personas con diabetes. Esto se debe a que es rico en grasas monoinsaturadas y también tiene grasas poliinsaturadas, ambas grasas buenas para la salud. “El aguacate, así como otras grasas monoinsaturadas como el aceite de oliva, los frutos secos, las castañas, ayudan en la resistencia a la insulina y la Prevención de enfermedades cardiovasculares, a diferencia de las grasas saturadas”, explica la nutricionista Nicole Trevisan, de ADJ Diabetes Brasil.

La investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition concluyó después de revisar varios estudios que las grasas monoinsaturadas son beneficiosas para la dieta de aquellos que tienen diabetes Tipo 1 y 2.

El estudio encontró que este alimento ayuda a reducir los niveles de colesterol malo, LDL, y aumentar el bueno, HDL, que es ideal para pacientes con diabetes que tienen una mayor tendencia a desarrollar problemas cardiovasculares. La investigación también señaló que cuando se consumen en cantidades moderadas, las grasas monoinsaturadas no favorecen el aumento de peso en personas con diabetes. Trate de comer un máximo de cuatro cucharadas de aguacate al día, ya que este alimento es muy calórico.

Avena

La avena es un alimento importante para aquellos que tienen diabetes tipo 2, esto se debe a que es rica en fibra soluble. “Este nutriente ayuda a disminuir la tasa de absorción de glucosa, lo que evitará picos de glucosa. Además, también controla la absorción del colesterol”, explica el nutrólogo Roberto Navarro.

Una investigación publicada en el Journal of the American Board of Family Medicine revisó quince estudios y concluyó que el consumo de fibra por personas con diabetes Tipo 2 ayuda a reducir la velocidad de absorción de glucosa y por lo tanto el consumo de este nutriente es beneficioso y debe fomentarse. Para aquellos que no tienen diabetes, la fibra también ayuda a prevenir la aparición de la enfermedad y aún así proporciona saciedad.

Trate de no calentar la avena, ya que puede perder algunos nutrientes. Coma hasta cuatro cucharadas de avena al día.

Peces de aguas profundas y frías

Los peces de aguas frías y profundas, como el salmón, las sardinas, el atún, la cola de caballo y otros, son beneficiosos para la salud porque son ricos en omega 3. Una encuesta realizada por la Universidad de Valencia en España analizó el consumo de carne y pescado en 945 personas entre 55 y 80 años con alto riesgo cardiovascular y encontró que el consumo de pescado, que es rico en omega 3, se asocia con menor incidencia de diabetes Tipo 2 y disminución de la concentración de glucosa, mientras que el consumo de carnes rojas está relacionado con la obesidad.

Los estudiosos creen que esto se debe a que el aumento de ácidos grasos en las células de los músculos esqueléticos mejora la sensibilidad a la insulina. Otro estudio publicado por la Universidad de Harvard señaló que el omega 3 previene la diabetes tipo 2. Este lípido aumenta los niveles de una hormona llamada adiponectina que es beneficiosa en procesos que afectan el metabolismo, como la regulación del azúcar en la sangre y los procesos inflamatorios.

Esta grasa también ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. “Las personas con diabetes son más propensas a desarrollar este tipo de enfermedad porque el exceso de glucosa que circula en nuestra sangre, conduce a la oxidación excesiva de varios órganos, especialmente los vasos sanguíneos”, señala Navarro.

Yogur sin Grasas

Los yogures bajos en grasa son buenas alternativas para aquellos que tienen diabetes. Esto se debe a que tendrá una reducción de las grasas saturadas, que en exceso favorecen los problemas cardiovasculares, que son especialmente preocupantes para las personas con diabetes. “Este alimento también es rico en calcio. Los estudios señalan que una dieta pobre en este nutriente aumenta la acumulación de grasas. Cuando pensamos que una buena parte de las personas con diabetes Tipo 2 adquieren la enfermedad debido a la obesidad, observamos que existe una correlación indirecta entre el calcio y la diabetes”, dice Navarro.

Además, el calcio también es esencial para el mantenimiento de los huesos y los dientes. Los yogures siguen siendo ricos en lactobacilos que contribuyen a la mejora de la inmunidad

Almendra

La almendra es una gran opción para la salud de quienes tienen diabetes. Esto se debe a que es rico en grasas buenas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Además, esta semilla oleaginosa tiene buenas cantidades de magnesio. “Si el diabético tiene crisis de glucosa muy alta, se excretará en la orina y junto con algunos nutrientes como el magnesio saldrá. Por lo tanto, es importante que las personas con diabetes que no se cuidan repongan magnesio”, explica Navarro.

Una investigación publicada en la revista científica Diabetes Care, realizada con más de 500 mil personas, concluyó que el consumo de magnesio ayuda a reducir el riesgo de diabetes Tipo 2. La pauta es consumir hasta unas cuatro unidades de almendras en el día.

Leguminosas

Las legumbres como los frijoles, las lentejas, los garbanzos y los guisantes son buenas alternativas porque son ricas en fibra, lo que ayudará a ralentizar la velocidad a la que se absorbe la glucosa. Además de ser fuentes de proteínas. Trate de comer hasta dos porciones de legumbres al día.

Harinas funcionales

Las harinas funcionan como la de mora, berenjena, plátano verde y coco, son beneficiosas para quienes tienen diabetes y para prevenir esta enfermedad. Esto se debe a que son ricos en fibras sólidas, lo que evitará los picos glucémicos y, en consecuencia, la producción de insulina. Cuantos más picos glucémicos y de insulina tengan las personas con diabetes, mayor será el empeoramiento de la situación. “La harina de plátano verde sigue estimulando el crecimiento de bacterias beneficiosas en la flora intestinal”, señala Navarro.

Semillas de lino y chía

La chía y la linaza tienen fibra soluble que está relacionada con la prevención y también es buena para aquellos que tienen diabetes. Esto se debe a que, como todos los alimentos ricos en fibra, evitarán que se produzcan picos en la producción de glucosa e insulina. “Además, tienen omega 3, un ácido graso que es beneficioso para quienes tienen diabetes”, dice Navarro.

Batata-doze yacon

Una investigación realizada por la Universidad de Franca (UNIFRAN), en São Paulo, afirma que el consumo diario de papas de yacón puede ayudar en el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes Tipo 2. Esto se debe a que el alimento es rico en un carbohidrato llamado fructooligosacárico que actúa de manera similar a las fibras de nuestro cuerpo.

Un carbohidrato simple puede ser ingerido rápidamente por el cuerpo, aumentando las tasas de glucosa e insulina, mientras que en el caso del carbohidrato de papa yacón ocurre lo contrario. El cuerpo no puede descomponer las moléculas de este carbohidrato tan fácilmente y por lo tanto la absorción es más lenta.