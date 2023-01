Convulsión febril. Sepa qué lo causa y qué hacer

By

Convulsión febril. Es más común entre los seis meses y los cinco años.

Por lo general, las convulsiones febriles afectan a los niños y son más frecuentes entre los seis meses y los cinco años, explica el Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM). Se producen por un aumento repentino de la temperatura corporal y suelen presentarse al inicio del episodio febril, coincidiendo con la elevación de la temperatura.

Convulsión febril

“La primera crisis febril genera siempre una gran ansiedad en la familia, sobre todo por lo inesperado de la situación”, añade el INEM.

Por eso, es importante estar informado, pero también saber qué hacer en estas situaciones para ayudar al niño. Según la entidad, es fundamental que «no lo sujete ni se oponga a sus movimientos». De paso, “trata de poner, por ejemplo, almohadas alrededor del niño para evitar que se lastime”, aconseja.

Consejos

Luego, trate de refrescar al niño, quítele la ropa y báñelo con agua tibia. Abre una ventana si es posible, pero no dejes que se enfríe demasiado. No use una esponja con agua ya que esto podría hacer que la temperatura vuelva a subir.

911

Llame al 911. Tan pronto como termine la convulsión, coloque al niño en la posición de lado a lado. Controle y registre periódicamente el estado de conciencia, la respiración y el pulso.

Finalmente

Finalmente, el INEM afirma que “si un niño tiene una crisis convulsiva febril, es probable que tenga otra si vuelve la fiebre, pero eso no significa que la víctima esté desarrollando algún tipo de enfermedad”.

Cuf convulsión febril simple

Por cierto, según Cuf, una red de clínicas y hospitales, “que un niño tenga convulsiones febriles no implica que tenga secuelas, es decir que tenga epilepsia o problemas de desarrollo. Solo entre el 2 y el 7% de los niños con convulsiones febriles tendrán epilepsia en el futuro”