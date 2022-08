TRATAMIENTO CAPILAR BOTOX >> 7 MEJORES MARCAS >>

Un tratamiento con productos de marca acaba siendo más caro. Pero al menos, estás seguro de que obtendrás los mejores resultados. Después de todo, tiene que ver con la salud de tu cabello. Si no está dispuesto a invertir en un tratamiento con productos de marca de alta calidad , entonces no debería hacer un tratamiento como este.

Si me preguntas, te recomiendo buscar salones que utilicen marcas de productos en la línea de lo que mencionamos. No es necesario utilizar productos más caros, pero es importante contar con un producto que tenga años de experiencia en el mercado.

Algunos salones, no todos, aprovechan esta situación para utilizar productos sin marca.

Seamos honestos. La mayoría de las personas que van a un salón para hacer un tratamiento de botox no preguntan qué marca de producto van a usar en su cabello .

En realidad, no te voy a decir qué marcas evitar. Te voy a contar un tipo de productos que es mejor evitar.

Está claro que el precio no será el mismo si usa L’Oreal botox en lugar de una marca genérica. Eso es una cosa.

Para el propósito de este artículo, no me tomaré el tiempo de describir cada producto en profundidad. Si desea saber más sobre estas marcas , por ejemplo, sus ingredientes, puede visitar el sitio web del producto.

