¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Curso inteligencia artificial: Hola chicos, la inteligencia artificial es uno de los campos en crecimiento de la tecnología y muchos desarrolladores están tratando de aprender Inteligencia Artificial para llevar su carrera al siguiente nivel. Si eres un desarrollador de Python y buscas los mejores cursos para aprender Inteligencia Artificial con Python, entonces has venido al lugar correcto.

Anteriormente, he compartido los mejores cursos de ciencia de datos, los mejores cursos de aprendizaje Automático y, en este artículo, compartiré los mejores cursos para aprender los conceptos básicos de la IA, así como algunos cursos prácticos para practicar la IA con la biblioteca de Python. La primera vez que me encuentro con la IA es cuando DeepMind venció a Garry Kasparov, uno de los mejores jugadores de ajedrez.

Curso inteligencia artificial

Fue en la década de 1990, y la IA ha recorrido un largo camino desde entonces. Ahora, Google está usando el mismo DeepMind para reducir las facturas de electricidad de su Centro de datos en un 40%, y Elon Musk está hablando de autos sin conductor.

Si eres un geek de la tecnología o un programador, estos son algunos de los ejemplos fascinantes de inteligencia artificial, y cada vez que escucho una historia de IA, realmente me engancho. Si bien todo esto es bueno e interesante, como programador, también estoy dedicando algo de tiempo a cómo codificar la IA.

No estoy hablando de grandes problemas, pero solo aprender a usar la IA para su beneficio o personalizar la Inteligencia Artificial para sus propias necesidades será de gran ayuda en el futuro cercano, y estoy aprendiendo todo esto uniéndome a los cursos en línea y mirando agentes en sitios como Open AI gym.

Si no lo sabes, Open aI ygm es un proyecto respaldado por emprendedores como Elon Musk. Proporciona un conjunto de herramientas para desarrollar y comparar algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Es compatible con los agentes de enseñanza de todo, desde caminar hasta jugar juegos como Pong, Goes, Doom, Breakout o Pinball.

Como los juegos son mi otra área de interés, si no lo sabes, aprendí a codificar escribiendo juegos como Tic-Tac-Toe, Breakout, Tetris y Ajedrez, desarrollar IA para construir juegos parece una gran idea para aprender Inteligencia Artificial.

Si nos fijamos bien, los juegos proporcionan un entorno perfecto para construir Inteligencia Artificial. Cuando tienes un algoritmo que puede vencer al juego, sabes que los mismos principios se pueden aplicar para resolver problemas del mundo real. Este es precisamente el enfoque que siguen muchos gigantes tecnológicos como Google y Tesla.

Si eres como yo y quieres aprender IA o Inteligencia Artificial en 2022 con Python y buscas algunos excelentes cursos en línea, entonces has venido al lugar correcto. En este artículo, voy a compartir algunos de los mejores cursos en línea para aprender Inteligencia Artificial en 2022.

También te sugiero que aprendas Python si aún no lo sabes y si necesitas una recomendación, puedes consultar este curso de Python 3 Bootcamp en Udemy. Creado por José Marcial Portilla, es uno de los mejores recursos para aprender Python en línea.

Los 7 Mejores curso inteligencia artificial en 2022

Hay muchos cursos para aprender inteligencia artificial en Internet, pero la mayoría de ellos son aburridos o demasiado técnicos, incluso para programadores con años de experiencia. curso completo de inteligencia artificial con python

Como siempre creo en la simplicidad y en las cosas emocionantes, solo he elegido un curso que tenga la combinación correcta de teoría y práctica. Estos son los cursos que no solo le enseñan cómo construir Inteligencia Artificial, sino que también lo inspiran a aprender IA.

AI para todos por Andrew Ng (Coursera)

Curso inteligencia artificial

Andrew Ng es una persona que ha inspirado a millones de desarrolladores sobre Inteligencia Artificial y Aprendizaje automático a través de sus cursos clásicos de aprendizaje automático.

También es uno de los fundadores de Coursera, el líder de Google Brain, científico jefe de Baidu e instructor del curso de Aprendizaje Automático más popular del planeta.curso de inteligencia artificial gratis

Si se pregunta si esto es cierto? Sí, el curso de Aprendizaje Automático en Coursera ha sido tomado por más de 2.6 millones de estudiantes, lo que lo convierte en un curso popular sobre aprendizaje automático. Puede verificar los números usted mismo.

Andrew Ng

Cuando Andrew Ng anunció este curso en Twitter, supe que esto es algo a lo que debo unirme, aunque he asistido a un par de clases sobre Inteligencia Artificial, aprendí mucho de este curso.

Este curso proporciona una descripción general completa de lo que es la IA y los significados de varios conceptos de los que se habla en el contexto de la Inteligencia Artificial. Le ayuda a desarrollar su vocabulario para que pueda discutir la IA con otros programadores y otras personas, tanto en línea como fuera de línea.

Por cierto, este curso proporciona una perspectiva no técnica de la IA, pero también puede tomar este curso para aprender los aspectos comerciales de la IA. Si desea crear una estrategia de IA para su empresa o desea trabajar con un equipo de IA, únase a este curso.

Y, si encuentra útiles los cursos de Coursera, que lo son porque son creados por empresas de renombre como Google, IBM, Amazon y las mejores universidades de todo el mundo, le sugiero que se una a Coursera Plus, un plan de suscripción de Coursera

Esta suscripción única le brinda acceso ilimitado a sus cursos, especializaciones, certificados profesionales y proyectos guiados más populares. Cuesta alrededor de $399/año, pero vale la pena su dinero ya que obtiene certificados ilimitados.

Inteligencia Artificial A-Z ™ : Aprende A Crear Una IA (Udemy)

Este fue el primer curso que tomé para aprender Inteligencia Artificial, y fue una obviedad porque soy un gran admirador del instructor Kirill Eremenko y su equipo de SuperDataScience.

Después de haber asistido a su curso de aprendizaje en profundidad, sé lo atractivo que es, que es mi principal requisito, dada la complejidad del tema. No quería empantanarme con el uso intensivo de las matemáticas y las redes neuronales, en cambio, quería un curso que me inspirara a aprender más, y debo decir que no me decepcionó.

Este curso le enseñará cómo combinar el poder de la Ciencia de Datos, el Aprendizaje Automático y el Aprendizaje Profundo para crear una IA poderosa para aplicaciones del mundo Real, como crear IA para vencer el juego en Breakout, pasar un nivel en Doom y crear lógica para automóviles autónomos.

El material del curso es realmente atractivo y emocionante, especialmente si te gustan los juegos y si no has asistido a ningún curso de IA antes, te sugiero que te unas a este. No te arrepentirás.

Hablando de prueba social, más de 101,411 estudiantes ya se han inscrito en este curso, y tiene, en promedio, 4.4 calificaciones de 11,452 calificaciones, lo cual es simplemente fenomenal.

La Guía para Principiantes de Inteligencia Artificial en Unity

Este es otro curso que he tomado en Udemy para aprender a usar la IA en los juegos. Si no lo sabes, Unity es uno de los motores de juegos más populares para desarrollar todo tipo de videojuegos, y están utilizando IA para dificultar los juegos según el calibre del jugador.

Si eres diseñador o desarrollador de juegos y tus personajes no jugadores carecen de impulso y ambición, puedes unirte a este curso para aprender a hacerlos más auténticos y creíbles.

En este curso, Penny, instructora del curso, revela las técnicas de IA más populares utilizadas para crear un comportamiento creíble de los personajes en los juegos utilizando su estilo de enseñanza y conocimiento aclamados internacionalmente de más de 25 años trabajando con juegos, gráficos y ha escrito dos libros galardonados sobre juegos AI.

A lo largo de este curso, seguirá talleres prácticos diseñados para enseñarle las técnicas fundamentales de IA utilizadas en los juegos de hoy. Si te encantan los videojuegos y quieres aprender más sobre cómo se usa la IA en ellos, este es el curso para ti.

Introducción a la Inteligencia Artificial (IA) Coursera

Este es otro curso fantástico para aprender sobre Inteligencia Artificial en Coursera. En este curso, aprenderá qué es la Inteligencia Artificial (IA), explorará casos de uso y aplicaciones de IA, comprenderá conceptos de IA y términos como aprendizaje automático, aprendizaje profundo y redes neuronales.

IA

También estará expuesto a diversos problemas y preocupaciones que rodean a la IA, como la ética y los prejuicios, el empleo, y recibirá consejos de expertos sobre cómo aprender y comenzar una carrera en IA.

También demostrará la IA en acción con un mini proyecto y obtendrá un certificado después de completar el proyecto con éxito

Este curso no requiere ninguna experiencia en programación o informática y está diseñado para presentar los conceptos básicos de la IA a cualquier persona, ya sea que tenga antecedentes técnicos o no.

Curso inteligencia artificial

curso de inteligencia artificial gratis-Curso inteligencia artificial-Curso inteligencia artificial-curso de inteligencia artificial gratis-Curso inteligencia artificial-Curso inteligencia artificial-curso de inteligencia artificial gratis-Curso inteligencia artificial-Curso inteligencia artificial-curso de inteligencia artificial gratis-Curso inteligencia artificial-